Россия может не бояться Канаду до финала Олимпиады. Но добраться туда будет тяжело — на пути встанут грозные финны
Главное о сетке плей-офф.
Главное о сетке плей-офф.
Последний игровой день в групповом этапе олимпийского хоккейного турнира завершился — определились все участники ¼ финала, которые попали туда напрямую, и те, кто будет играть квалификационный раунд ⅛ финала.
Напомним, что напрямую в четвертьфинал выходят команды, занявшие первые места в своих группах и лучшая вторая команда. Этой четверкой стали команды США (американцы обыграли Германию и с 9 очками возглавили группу А), Финляндии (8 очков, первое место в группе С после победы в овертайме над шведами), Россия (7 очков, первое место в группе В) и сборная Швеции (второе место в группе С). Получилось так, что россияне обеспечили себе место в ¼ финала раньше всех, но из всех победителей групп набрали меньше всех очков.
В сводном рейтинге команд (а именно он имеет значение), результаты среди четвертьфиналистов таковы:
Остальные команды (5−12, 6−11, 7−10, 8−9), как уже было сказано сыграют дополнительный матч в плей-офф — ⅛ финала, после чего будут определены четвертьфинальные пары.
Победитель общего рейтинга — американцы — будут играть с победителем пары 8/9 (Германия — Словакия). Звездно-полосатых до начала турнира никто не брал в расчет, когда шел разговор о медалях, а наличие 15 игроков из колледжей, казалось, снижало до минимума процент успеха, однако именно эта команда стала лучшей на групповом этапе. С немцами сборная США играла только что, и они представляются фаворитами, но у словаков есть 17-летний феномен Юрай Слафковски, который вышел в лучшие снайперы турнира, и наличие такого игрока может решить исход одного отдельно взятого матча. Второе место общего рейтинга — финны — будут играть с победителем пары 7/10 (Чехия — Швейцария). Чехи выиграли у швейцарцев в группе по буллитам (2:1 Б), и предсказать победителя здесь будет очень непросто, хотя победа над Россией дала команде Филипа Пешана неплохой импульс на будущее.
Сама сборная России будет играть с победителем пары 6/11, которую составили Дания и Латвия. Датчане уже стали возмутителями спокойствия на турнире, а трудный матч с командой Петера Регина в группе еще не успел забыться. Латвийцы стали единственной командой (Китай — не в счет), кто не набрал очков, но во всех трех матчах подопечные Харийса Витолиньша вели ожесточенную борьбу, могли набрать очки в игре со Швецией, и смотрелись очень достойно. В любом случае, матч с Латвией, которая всегда и при любых раскладах желает обыграть Россию, тоже не будет легкой прогулкой для дружины Жамнова. Четвертая команда рейтинга — шведы — сыграют с победителем пары 5/12, которую составили Канада и Китай. Здесь уже все понятно, и Тре Крунур вполне могут готовиться к противостоянию со Стаалом и компанией.
Победители четвертьфиналов идут далее по жесткой сетке без перепосева. Так, сборная России, в случае победы над Данией или Латвией, попадет на победителя пары Финляндия — Чехия/Швейцария. Таким образом, в полуфинале команде Жамнова светит мало приятное свидание с парнями Ялонена, которые набрали ход под конец группового этапа и выдали ярчайший матч со Швецией.
Сами шведы, как уже было сказано, будут ждать в ¼ финала Канаду, а в случае успеха сразятся с тем, кто выиграет пару США — Словакия/Германия.
Матчи четвертьфинала состоятся в среду, 16 февраля. Полуфиналы Олимпиады пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за бронзовые медали состоится 19 февраля, финал — 20 февраля.
Максим Замятин