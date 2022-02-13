Синицина/Кацалапов против Пападакис/Сизерона, акробатка Никитина в борьбе за медаль: Россия на Олимпиаде 14 февраля

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
1
7Россия
4
5
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороКитайЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороКанадаРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 7
14.02скороСШАЮжная Корея
Фигурное катание. Микст
14.02скороТанцы. Микст. Произвольный танец
Бобслей. Женщины
14.02скороОдиночка. Женщины. 3-й заезд
Сноуборд. Женщины
14.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фристайл. Женщины
14.02скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Бобслей. Женщины
14.02скороОдиночка. Женщины. 4-й заезд
Фигурное катание. Микст
14.02скороТанцы. Микст. Итог
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
14.02скороКанадаШвейцария
Сноуборд. Мужчины
14.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороКанадаИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороДанияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороРоссияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
14.02скороШвейцарияВеликобритания
Фристайл. Женщины
14.02скороАкробатика. Женщины. Квалификация
Прыжки с трамплина. Мужчины
14.02скороКомандные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
14.02скороАкробатика. Женщины. Финал
Бобслей. Мужчины
14.02скороДвойка. Мужчины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 8
14.02скороШвейцарияШвеция
20:02 (мск), источник: Sport24

Синицина/Кацалапов против Пападакис/Сизерона, акробатка Никитина в борьбе за медаль: Россия на Олимпиаде 14 февраля

Главное о понедельнике в Пекине.

Наверх

Олимпиада в Пекине прошла свой экватор. За неделю до церемонии закрытия у сборной России 17 медалей (4 золотых), это седьмое место в командном зачете.

Во время загрузки произошла ошибка.

А теперь знакомимся с завтрашней программой.

Какие соревнования будут 14 февраля

Бобслей, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, прыжки с трамплина, сноуборд.

Какие медали разыграют 14 февраля

4 комплекта наград в четырех видах спорта:

  • Бобслей
  • Фигурное катание
  • Фристайл
  • Прыжки с трамплина.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Олимпиада в Пекине: все чемпионы 13 февраля

Кто из российских спортсменов выступит 14 февраля

04:15 по Москве — старт произвольного танца. Диана Дэвис/Глеб Смолкин выступят во второй разминке, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов — в последней.

Финальные спуски в женском монобобе начнутся в 04:30, после двух попыток Надежда Сергеева занимает 13-е место. На это же время запланированы квалификации в биг-эйре, от России выступят Екатерина Козлова и Владислав Хадарин. А на 05:00 из-за непогоды перенесли сегодняшнюю квалификацию в слоупстайле — болеем за Анастасию Таталину и Ксению Орлову.

В 09:05 очередной матч проведут керлингисты: для борьбы за медали команде Глухова необходимо побеждать в двух оставшихся играх, первая — с лидерами группы шведами. У команды Ковалевой до сих пор нуль побед и чисто математические шансы на плей-офф, завтрашние соперники — Канада (04:05) и Дания (15:05). А в 10:00 стартует женская акробатика, следим за Любовью Никитиной, Есенией Пантюховой и Анастасией Прытковой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Завершат соревновательный день бобслеисты (от России поедут экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андриянова) и командный турнир прыгунов с трамплина (Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров).

Олимпиада-2022: расписание финалов 14 февраля

  • 04:15 — Фигурное катание, танцы на льду
  • 06:00 — Бобслей, монобоб. Женщины
  • 15:00 — Фристайл, акробатика. Женщины
  • 15:06 — Прыжки с трамплина, команда. Мужчина.

Шансы российских спортсменов на медали 14 февраля

Если Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — главные и безоговорочные фавориты Игр, то Виктория Синицина/Никита Кацалапов — первые в очереди за серебром. В ритм-танце оба дуэта установили личные рекорды, причем французы побили собственное мировое достижение. Если в произвольном все пройдет по плану, Вика с Никитой добавят в свою коллекцию еще один олимпийский подиум.

Во время загрузки произошла ошибка.

В вечерней сессии очень ждем фристайлистку Любовь Никитину — бронзового призера прошлогоднего ЧМ. А еще стоит обратить внимание на прыгунов с трамплина: медаль маловероятна, но после микст-турнира возможно вообще все что угодно.

Владимир Афанасьев

 Русская модель, на которую запал Тимати, показала, как ей изуродовали лицо: фото
«Офигенная фигура». Красавица-жена Павла Буре показала себя в купальнике: фото
Главные темы
Команда Вяльбе творит чудеса
Первая медаль русских конькобежцев на Олимпиаде
Россия может не бояться Канаду до финала Олимпиады
Интервью серебряного призера Пекина Константина Ивлиева
Исторический финал и призовые. Как выступили казахстанцы в девятый медальный день Олимпиады-2022
Россия вышла на второе место в медальном зачете Олимпиады
Норвежские спортсмены вновь возглавили медальный зачет пекинской Олимпиады
«На одной ноге сложно бегать». Айдова оценила свое выступление на Олимпиаде и рассказала о травме
Триумф лыжников и медаль в биатлоне: как выступили россияне в Пекине 13 февраля
Елена Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов завершил выступление на Олимпиаде в Пекине
Валиева даст показания по видеосвязи на слушании CAS по делу о допинге
Казахстан остановился в шаге от первой медали на Олимпиаде-2022
Русский шорт-трек жив и без Виктора Ана! 21-летний Ивлиев выиграл сенсационное серебро на самой крутой дистанции
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Победа четверых - победа всей команды: фото на память после финиша золотой мужской эстафеты
И в биатлоне прорвало! Латыпов терпел до финиша и героически отстоял медаль Олимпиады
Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзы в гонке преследования на Олимпиаде
Нидерландские шорт-трекистки с рекордом ОИ выиграли эстафету на 3000 метров
Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 500 метров
Финляндия отыгралась с 0:3, победила Швецию в овертайме и вышла в четвертьфинал
Фийон-Майе выиграл второе олимпийское золото в карьере, у Латыпова — первая личная медаль
Александр Большунов — о сборной России: я практически не сомневался в мужиках
Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпийских играх — 2022
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла 4-е место в олимпийской гонке преследования
Чудо на снегу. Россияне разорвали норвежцев в эстафете, выиграв более минуты
Норвежской биатлонистке Тандреволд стало плохо на финише пасьюта. Её унесли на руках
Норвежская биатлонистка Улсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на Олимпиаде в Пекине, Нигматуллина — 11-я
Появилось видео «золотого финиша» сборной России с флагом на Олимпиаде
На улицах Москвы появились баннеры «Камила, мы с тобой!» в поддержку Валиевой
В Госдуме предложили представить Вяльбе к государственной награде после золота в эстафете
Легков — о золоте: доказали, что норвежцев нет — есть только Россия! Мы лучшие в мире
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
21Пекин-2022: лучшие кадры 13 февраля
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 13 февраля
18Россйские лыжники выиграли вторую эстафету за два дня
15Пекин-2022: лучшие кадры 12 февраля
25Россия проиграла Чехии
17Красавицы-чемпионки: кто принес России золото Игр
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 12 февраля
15Золотая эстафета
9Шлемы как искусство
21Пекин-2022: лучшие кадры 11 февраля
Россия впервые за 42 года выиграла мужскую лыжную эстафету на Олимпийских играх
Червоткин, Спицов и Устюгов завоевали свои первые золотые олимпийские медали
Российские лыжники уверенно выиграли эстафету на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
Швейцарский горнолыжник Одерматт стал чемпионом Игр в гигантском слаломе
На Украине прервали эфир женской лыжной эстафеты ОИ, чтобы не показывать финиш россиянок
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Большунов упрочил преимущество сборной России в эстафете на ОИ-2022 до минуты
Елена Вяльбе: эстафета будет очень тяжёлая. Убежать сложно
Дания, Латвия, Германия, Швейцария — самые вероятные соперники сборной России в ¼ финала
ВАДА намерено проверить всё взрослое окружение Камилы Валиевой
«Молитесь, чтобы это был рак». Врачи давали 10% на выживание — а теперь он на Олимпиаде
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь