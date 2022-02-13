Синицина/Кацалапов против Пападакис/Сизерона, акробатка Никитина в борьбе за медаль: Россия на Олимпиаде 14 февраля
Главное о понедельнике в Пекине.
Главное о понедельнике в Пекине.
Олимпиада в Пекине прошла свой экватор. За неделю до церемонии закрытия у сборной России 17 медалей (4 золотых), это седьмое место в командном зачете.
А теперь знакомимся с завтрашней программой.
Бобслей, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, прыжки с трамплина, сноуборд.
4 комплекта наград в четырех видах спорта:
04:15 по Москве — старт произвольного танца. Диана Дэвис/Глеб Смолкин выступят во второй разминке, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов — в последней.
Финальные спуски в женском монобобе начнутся в 04:30, после двух попыток Надежда Сергеева занимает 13-е место. На это же время запланированы квалификации в биг-эйре, от России выступят Екатерина Козлова и Владислав Хадарин. А на 05:00 из-за непогоды перенесли сегодняшнюю квалификацию в слоупстайле — болеем за Анастасию Таталину и Ксению Орлову.
В 09:05 очередной матч проведут керлингисты: для борьбы за медали команде Глухова необходимо побеждать в двух оставшихся играх, первая — с лидерами группы шведами. У команды Ковалевой до сих пор нуль побед и чисто математические шансы на плей-офф, завтрашние соперники — Канада (04:05) и Дания (15:05). А в 10:00 стартует женская акробатика, следим за Любовью Никитиной, Есенией Пантюховой и Анастасией Прытковой.
Завершат соревновательный день бобслеисты (от России поедут экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андриянова) и командный турнир прыгунов с трамплина (Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров).
Если Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — главные и безоговорочные фавориты Игр, то Виктория Синицина/Никита Кацалапов — первые в очереди за серебром. В ритм-танце оба дуэта установили личные рекорды, причем французы побили собственное мировое достижение. Если в произвольном все пройдет по плану, Вика с Никитой добавят в свою коллекцию еще один олимпийский подиум.
В вечерней сессии очень ждем фристайлистку Любовь Никитину — бронзового призера прошлогоднего ЧМ. А еще стоит обратить внимание на прыгунов с трамплина: медаль маловероятна, но после микст-турнира возможно вообще все что угодно.
Владимир Афанасьев