Исторический финал и призовые. Как выступили казахстанцы в девятый медальный день Олимпиады-2022

Среди представителей Казахстана ближе всех к завоеванию медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев. Знаменосец сборной добрался до финала на дистанции 500 метров. В решающем заезде он стал четвертым. Золото в этом виде программы выиграл венгерский шорт-трекист Лю Шаоан. Серебро у россиянина Константина Ивлиева, а бронзовым призером Олимпиады стал Стивен Дюбуа из Канады.

Помимо Ажгалиева, в этой дисциплине были представлены еще два казахстанца — Денис Никиша и Адиль Галиахметов. Никиша вышел в финал В, заняв итоговое восьмое место. Галиахметов выбыл по итогам ¼ финала.

Добавим, что Ажгалиев вошел в историю, став первым казахстанцем на Олимпиаде, выступившим в финале индивидуальных соревнований в шорт-треке на 500 метров. Кроме того, он удвоил призовые.

Конькобежка Екатерина Айдова — еще один знаменосец сборной Казахстана была представлена на дистанции 500 метров. Она заняла 20-е место со временем 38,54 секунды, уступив почти две секунды победительнице Эрин Джексон из США. Серебро завоевала японка Михо Такаги, а бронза на счету россиянки Ангелины Голиковой.

В биатлоне выступили два представителя Казахстана. Галина Вишневская-Шепоренко в финале гонки преследования на десять километров среди женщин с четырьмя промахами заняла 52-е место.

Чемпионкой в этой дисциплине стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Серебро у Эльвиры Эберг из Швеции, а бронзовую награду примерила еще одна норвежка Тириль Экхофф.

Олсбю-Ройселанн завоевала третье золото на играх в Пекине. Ранее она стала чемпионкой в смешанной эстафете и спринте, также в ее копилке бронза в индивидуальной гонке.

В гонке преследования на 12 километров среди мужчин выступил Александр Мухин. Он занял предпоследнее, 57-е место, допустив восемь промахов.

Золотую медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе. Серебро у Тарьей Бе из Норвегии, а бронза — у россиянина Эдуарда Латыпова.

Для французского биатлониста это второе золото в Пекине. Ранее он победил в индивидуальной гонке на 20 километров. Также француз имеет две серебряные награды — в спринте на десять километров и в смешанной эстафете.

Горнолыжник Захар Кучин выступал в гигантском слаломе. К сожалению, ему не удалось финишировать в первой попытке из-за ошибки, из-за чего он не участвовал во втором заезде.

Чемпионом в этой дисциплине стал швейцарец Марко Одерматт. Словенец Зан Краньец отправится на родину с серебром, а бронза у француза Матье Февра.