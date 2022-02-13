Заседание CAS по делу Валиевой в Пекине завершилось

«Это было долгое заседание, я не буду комментировать его итоги. Мы надеемся объявить его решение после часа-двух (по местному времени) на сайте», — заявил журналистам генсек суда Матье Риб.

Выездная панель CAS начала заседание в воскресенье в 20:30 по местному времени (в 15:30 мск) и продолжалась 6 часов 50 минут.

Фоторепортаж Тренировка Камилы Валиевой

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест в CAS, который постановит, может ли Валиева выступать в личном турнире Олимпиады в Пекине. Решение будет объявлено 14 февраля.