Стало известно время, когда будет объявлено решение CAS по Валиевой

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
1
7Россия
4
5
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Женщины
Лара Гут-Бехрами
Мирьям Пухнер
Мишель Гизин
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Аюму Хирано
Скотт Джеймс
Ян Шеррер
Результаты
Расписание событий
Фристайл. Женщины
05:00скороСлоупстайл. Женщины. Квалификация
Бобслей. Женщины
06:00скороОдиночка. Женщины. 4-й заезд
Фигурное катание. Микст
06:15скороТанцы. Микст. Итог
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
07:10скороКанадаШвейцария
Сноуборд. Мужчины
08:30скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороКанадаИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороДанияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороРоссияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороШвейцарияВеликобритания
Фристайл. Женщины
10:00скороАкробатика. Женщины. Квалификация
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороКомандные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
14:00скороАкробатика. Женщины. Финал
Бобслей. Мужчины
15:05скороДвойка. Мужчины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороШвейцарияШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороВеликобританияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороЯпонияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
16:10скороСШАФинляндия
Бобслей. Мужчины
16:40скороДвойка. Мужчины. 2-й заезд
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороКомандные соревнования. Мужчины. Финал
06:35 (мск), источник: Sport24

Стало известно время, когда будет объявлено решение CAS по Валиевой

Стало известно ориентировочное время, когда будет объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

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Заседание CAS по делу Валиевой в Пекине завершилось

Генеральный секретарь CAS Матье Риб сообщил, что объявление решения ожидается в промежутке между 13:00 и 15:00 по пекинскому времени. То есть, с 08:00 до 10:00 по московскому времени.

«Слушание было завершено. Это было долгое слушание. Мы надеемся, что сможем объявить окончательное решение около часа, двух или трех часов дня. Объявление будет сделано или в пресс-релизе на сайте, или в публичном формате. Сейчас я не могу сказать ничего больше. Надеюсь сообщить вам о принятом решении уже через несколько часов», — цитирует Риба Reuters.

Ранее сообщалось, что заседание по делу Валиевой в CAS продлилось более 6 часов. На нем рассматривался вопрос о допуске 15-летней спортсменки к личным соревнованиям на Олимпийских играх.

Валиеву после победы в составе сборной России в командном турнире по фигурному катанию могут отстранить от личных соревнований из-за положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Короткая программа у девушек на Олимпиаде-2022 состоится 15 февраля.

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XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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