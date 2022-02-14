Стало известно время, когда будет объявлено решение CAS по Валиевой
Стало известно ориентировочное время, когда будет объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Стало известно ориентировочное время, когда будет объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Генеральный секретарь CAS Матье Риб сообщил, что объявление решения ожидается в промежутке между 13:00 и 15:00 по пекинскому времени. То есть, с 08:00 до 10:00 по московскому времени.
«Слушание было завершено. Это было долгое слушание. Мы надеемся, что сможем объявить окончательное решение около часа, двух или трех часов дня. Объявление будет сделано или в пресс-релизе на сайте, или в публичном формате. Сейчас я не могу сказать ничего больше. Надеюсь сообщить вам о принятом решении уже через несколько часов», — цитирует Риба Reuters.
Ранее сообщалось, что заседание по делу Валиевой в CAS продлилось более 6 часов. На нем рассматривался вопрос о допуске 15-летней спортсменки к личным соревнованиям на Олимпийских играх.
Валиеву после победы в составе сборной России в командном турнире по фигурному катанию могут отстранить от личных соревнований из-за положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Короткая программа у девушек на Олимпиаде-2022 состоится 15 февраля.