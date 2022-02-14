Стало известно время, когда будет объявлено решение CAS по Валиевой

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Генеральный секретарь CAS Матье Риб сообщил, что объявление решения ожидается в промежутке между 13:00 и 15:00 по пекинскому времени. То есть, с 08:00 до 10:00 по московскому времени.

«Слушание было завершено. Это было долгое слушание. Мы надеемся, что сможем объявить окончательное решение около часа, двух или трех часов дня. Объявление будет сделано или в пресс-релизе на сайте, или в публичном формате. Сейчас я не могу сказать ничего больше. Надеюсь сообщить вам о принятом решении уже через несколько часов», — цитирует Риба Reuters.

Ранее сообщалось, что заседание по делу Валиевой в CAS продлилось более 6 часов. На нем рассматривался вопрос о допуске 15-летней спортсменки к личным соревнованиям на Олимпийских играх.