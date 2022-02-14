Клебо: сегодня есть команда, которая лучше нас. Мы должны быть первыми, кто признает это

«Разочарован. Я думаю, что это больше связано с ожиданием всех, кто смотрит телевизор и ждёт, что вы выиграете это золото. Сегодня есть команда, которая лучше нас. Мы должны быть первыми, кто признает это. Просто так оно и есть. Мы даже не были близки к золоту. Это так просто. Мы завоевали серебро и должны быть довольны этим», — приводит слова Клебо NRK.