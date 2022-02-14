Российский фигурист Смолкин: мы устали от вопросов про Валиеву

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«Чувствуем ли стресс из-за скандала? Думаем о своем выступлении, это единственное, что сейчас имеет значение для нас. Будем ли следить за решением сегодня? Мы устали от этих вопросов», — сказал Смолкин.

Ранее украинские фигуристы Никитин Максим и Назарова Александра не стали комментировать допинговый скандал вокруг Валиевой.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

На Олимпиаде-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Турнир у женщин-одиночниц стартует на Олимпиаде в Пекине 15 февраля.