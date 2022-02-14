Российские керлингистки проиграли Канаде на Олимпиаде
Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче группового этапа на Олимпиаде в Пекине.
Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады в матче группового этапа на Олимпиаде в Пекине.
Игра завершилась со счетом 5:11. Россия занимает последнее десятое место в турнирной таблице.
В российскую команду входят Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Ранее они проиграли США, Швейцарии, Южной Корее и Японии.
14 февраля в 14:05 по московскому времени пройдет матч с Данией.
В групповом этапе участвуют 10 сборных. Четыре лучшие команды выйдут в ½ финала.
Олимпийская сборная России занимает седьмое место в медальном зачете. На ее счету 17 наград: четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых. Лидеры медального зачета — Норвегия, Германия и США.