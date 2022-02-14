Российские керлингистки проиграли Канаде на Олимпиаде

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Игра завершилась со счетом 5:11. Россия занимает последнее десятое место в турнирной таблице.

В российскую команду входят Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Ранее они проиграли США, Швейцарии, Южной Корее и Японии.

14 февраля в 14:05 по московскому времени пройдет матч с Данией.

В групповом этапе участвуют 10 сборных. Четыре лучшие команды выйдут в ½ финала.