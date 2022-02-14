МОК: дело Валиевой — единичный случай, пока не делаем выводов о виновных

"На ОКР ( никто не указывал, как на виновника ситуации с Валиевой. Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю", - сказал Адамс на пресс-конференции.