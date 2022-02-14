МОК: дело Валиевой — единичный случай, пока не делаем выводов о виновных

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.
Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест в Спортивный арбитражный суд, он рассмотрел дело в воскресенье вечером. В понедельник станет известно, может ли Валиева выступать в личном турнире.
Сборная России выступает на Олимпиаде в Пекине из-за санкций WADA в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР) без права использования национального флага и гимна.
"На ОКР ( никто не указывал, как на виновника ситуации с Валиевой. Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю", - сказал Адамс на пресс-конференции.