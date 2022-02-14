Первым чемпионом дня стала американская бобслеистка Кейлли Хамфрис, одержавшая победу в соревнованиях одиночек. Серебряная медаль у ее соотечественницы Эланы Тейлор, бронзовым призером стала канадка Кристин де Брюйн. Россиянка Надежда Сергеева, заняла 10-е место.

Женская сборная России по керлингу потерпела пятое поражение подряд, уступив Канаде со счетом 5:11. Позже российские керлингисты проиграли сборной Швеции, 5:7.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в соревнованиях танцевальных пар. По сумме двух программ Синицина и Кацалапов набрали 220.51 балла, уступив чемпионам, французскому дуэту Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон более шести баллов. Бронзовыми призерами стали американские фигуристы Мэдисон Хаббер и Закари Донахью. Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали 6-ми, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли 14-е место.

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. 15-летнюю спортсменку допустили к одиночным соревнованиям, которые начнутся 15 февраля. Как заявили в CAS, решение в пользу россиянки было принято с учетом ее статуса «защищенного лица» и особого подхода к таким спортсменам. При этом отмечается, что дело о положительной допинг-пробе Валиевой не закончено и будет рассматриваться уже после окончания Олимпийских игр.

По итогам дня сборная России занимает … место в медальном зачете. На счету российских спортсменов … медалей: … золотых, … серебряных и … бронзовых.

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.