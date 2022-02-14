Бобслеистка Сергеева заняла десятое место в монобобе на Олимпиаде
Россиянка Надежда Сергеева стала десятой в монобобе на Олимпиаде в Пекине.
Россиянка Надежда Сергеева стала десятой в монобобе на Олимпиаде в Пекине.
Золото взяла Кейли Хамфрис из США. Второе и третье места заняли Элана Мейерс-Тэйлор из США и Кристин де Брюн из Канады.
Кейли Хамфрис преодолела дистанцию за 4 минуты 19,27 секунды. Элана Мейерс-Тэйлор уступила ей 1,54 секунды, Кристин де Брюн — 1,76 секунды. Надежда Сергеева отстала от лидера на 4,32 секунды.
Олимпийская сборная России занимает седьмое место в медальном зачете. На ее счету 17 наград: четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых. Лидеры медального зачета — Норвегия, Германия и США.