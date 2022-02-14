Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде
ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости. Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду и принесли сборной России 18-ю награду на Олимпиаде в Пекине.
ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости. Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду и принесли сборной России 18-ю награду на Олимпиаде в Пекине.
Синицина и Кацалапов за свой произвольный танец получили 131,66 балла. В сумме российская пара набрала 220,51 балла.
Победу в соревнованиях танцевальных дуэтах одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (136,15 в произвольном танце; 226,98 в сумме), которые обновили мировой рекорд по сумме баллов.
Бронзовыми призерами стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (130,89 в произвольном танце; 218,02 в сумме).