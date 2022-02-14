Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады

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ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская команда поднялась с седьмой на шестую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В понедельник фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду.

Спортсмены сборной России на данный момент завоевали четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне обошли команду Австрии, на счету которой четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии, завоевавшая девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Второе место занимает сборная Германии (8−5−1), третье — команда США (7−6−2). По общему числу медалей россияне с 18 наградами занимают второе место, уступая норвежцам (21).