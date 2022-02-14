Александра Степанова: чувствую опустошение и радость

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
1
6Россия
4
6
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Расписание событий
Сноуборд. Мужчины
08:30скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороКанадаИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороДанияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороРоссияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороШвейцарияВеликобритания
Фристайл. Женщины
10:00скороАкробатика. Женщины. Квалификация
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороКомандные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
14:00скороАкробатика. Женщины. Финал
Бобслей. Мужчины
15:05скороДвойка. Мужчины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороШвейцарияШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороВеликобританияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороЯпонияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
16:10скороСШАФинляндия
Бобслей. Мужчины
16:40скороДвойка. Мужчины. 2-й заезд
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороКомандные соревнования. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороРоссияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороКанадаКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвейцарияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвецияДания
08:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Александра Степанова: чувствую опустошение и радость

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине, в сумме набрав 205,07 балла.

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Источник: Reuters
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Александра Степанова прокомментировала выступление в произвольном танце.

«Сейчас преобладает опустошение, потому что сегодня был сконцентрированный день. Произвольная программа даёт больше ответственности, у нас она нежная, лёгкая, не на разрыв. Поэтому чувствую опустошение и радость от приобретённого опыта.

В целом довольны выступлением. Конечно, расстроились из-за небольшой помарки. Будем смотреть, что именно там произошло. Это не супер-грубая ошибка, но хотелось бы, чтобы её не было.

От начала до этого хореографического элемента у нас получилось всё, мы даже ехали в программе с понимаем, что у нас что-то получается лучше, чем на предыдущем старте, лучше, чем-то, что мы наработали за это время», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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