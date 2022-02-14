Адамс: Если Валиевой разрешить участвовать в ОИ, это не будет означать, что она не замешана в допинге
Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Напомним, 15-летнюю спортсменку могут отстранить от личных соревнований из-за положительной допинг-пробы от 25 декабря. CAS накануне провел слушание по делу Валиевой, решение будет объявлено сегодня, 14 февраля, в 14:00 по пекинскому времени (09:00 мск).
«Если Валиевой разрешить участвовать в соревнованиях, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если CAS примет решение, что ей нельзя соревноваться, то это также не будет означать, что она признана виновной. Нужно внести ясность. Мы должны подождать завершения процесса. Напомню: Камиле Валиевой всего 15 лет. Мы все уважительно относимся к закону, поэтому важно избегать домыслов и спекуляций.
Чистые спортсмены должны продолжать верить в систему. Система работает медленно, также юриспруденция работает медленно. Награждение? Другие команды также ждут церемонии, не только Валиева. Мы все ждем окончания процесса», — передает слова Адамса корреспондент Sport24 Константин Лесик.