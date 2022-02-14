Тандревольд отключается на трассе уже в третий раз. Зачем норвежцы рискуют жизнью биатлонистки?

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25-летняя норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд сильно напугала всех в воскресенье в гонке преследования, когда рухнула без памяти сразу за финишной чертой и была срочно эвакуирована с трассы. Причем, это явно было не просто физическое истощение, а нечто более серьезное. К счастью, вскоре врачи сборной Норвегии сообщили, что здоровью спортсменки ничего не угрожает. По их словам, Тандревольд пришла в сознание и чувствует себя хорошо, а беспокоит ее только «физическая слабость и моральное разочарование». Ингрид опубликовала пост в Instagram, который заканчивается словами: «Я продолжаю бороться». Впрочем, целесообразность этой борьбы в свете того, что происходит с биатлонисткой, вызывает большие сомнения.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ7BxpBs1pl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ingrid Landmark Tandrevold (@ingridtand)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Словно я пропустила тяжелый удар

Тандревольд — трехкратная чемпионка мира — правда, все свои титулы она завоевала в эстафете. Конечно, Ингрид — не главная звезда женского биатлона, но очень высококлассная спортсменка. Во всяком случае в нашей женской сборной сейчас нет никого, кто и близко мог бы с ней сравниться. У норвежки есть три личных награды чемпионатов мира и безмедальный опыт выступления на Играх в Пхенчхане. Естественно, спортсменка очень хочет пополнить свою коллекцию ценных металлов на Олимпиаде-2022. Но в Пекине в индивидуальной гонке она стала только восьмой, а в спринте — пятой. Причем, уже 11 февраля девушка говорила, что чувствует себя неважно, добегала на автомате и вообще не помнит, что случилось после последнего выстрела.

— Ощущение после гонки такие, словно я пропустила тяжелый удар. В глазах были какие-то вспышки, после финиша я не понимала происходящего. Должно быть, это какая-то реакция в мозгу, потому что не помню последних километров дистанции, — говорила Ингрид после спринта врачам, которые пришли к выводу, что спортсменка стала жертвой гипоксии. В районе олимпийской деревни в Чжанцзякоу очень низкое атмосферное давление, и в результате чувствительные к высокогорным условиям спортсмены страдают особенно сильно.

Каково же было удивление, когда Тандревольд как ни в чем не бывало появилась на старте пасьюта. Конечно, мужеству девушки можно только позавидовать. Но со стороны врачей сборной Норвегии это был серьезный риск. И он в итоге чуть не привел к плачевным результатам. В гонке преследования Ингрид до последнего претендовала на бронзу, но на последних нескольких сотнях метров практически остановилась. Она переставляла лыжи, словно в тумане, пересекла финишную черту только 14-й, и после этого, словно подкошенная, рухнула на снег. Со стороны это выглядело очень страшно. Поэтому к норвежке сначала бросились несколько биатлонисток, а через мгновение подоспели тренеры, отстегнув лыжи спортсменки и эвакуировав ее для оказания медицинской помощи.

Перед глазами все было белым-бело

Согласно одной из версий, причина обморока Тандревольд — сердечная аритмия. Однако врачи сборной Норвегии уверяют, что никаких кардиологических проблем у спортсменки не было и нет, а виной всему «гипогликемический криз» — состояние, при котором на фоне стресса, физической усталости или каких-то заболеваний резко снижается уровень глюкозы в крови. Теоретически это состояние может привести к гипогликемической коме и смерти человека. Тем удивительнее, что с такими рисками для здоровья Ингрид спокойно продолжает профессиональную карьеру. Хотя приступы прямо на старте случаются с ней регулярно.

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В первый раз на больших соревнованиях подобное случилось еще три года назад — в январе 2019 года на этапе Кубка мира в Антерсельве. «На последней стрельбе я ничего не видела. Перед глазами все было белым-бело, — рассказывала девушка. — Я старалась сделать все, что могла, но это было просто невозможно. Такое у меня иногда бывает, особенно на высокогорье. Когда я сильно устаю, то ничего не вижу. Просто пелена. В таком случае мне нужно прилечь. Мне очень страшно, когда такое случается. Впервые подобное произошло, когда мне было 15 лет. А затем стало повторяться, когда я проводила много гонок подряд. Я в сознании, но просто ничего не вижу».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZtI6LwMvaO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZtI6LwMvaO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZtI6LwMvaO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ingrid Landmark Tandrevold (@ingridtand)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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В январе 2021 года Тандревольд выключилась прямо на стрельбище во время спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Правда, после того инцидента норвежка уже рассказывала об аритмии. «У меня случилась фибрилляция сердца после второго огневого рубежа. Почувствовала сначала сильное недомогание и резко пропала вся энергия, не было сил бежать. В 2017 году в Оберхофе со мной было что-то похожее, но врачи никаких отклонений не увидели» — говорила Ингрид. Впрочем, и после инцидента в Оберхофе медицинское обследование не выявило никаких фатальных проблем. Тем не менее, налицо факты: у спортсменки как минимум трижды на больших соревнованиях случаются тяжелейшие припадки, требующие срочного медицинского вмешательства. Что же делать в такой ситуации? По мнению врачей сборной Норвегии — просто выпустить проблемную биатлонистку на следующий олимпийский старт.