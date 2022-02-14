Тандревольд отключается на трассе уже в третий раз. Зачем норвежцы рискуют жизнью биатлонистки?

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
1
6Россия
4
6
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Расписание событий
Сноуборд. Мужчины
08:30скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороКанадаИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороДанияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороРоссияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороШвейцарияВеликобритания
Фристайл. Женщины
10:00скороАкробатика. Женщины. Квалификация
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороКомандные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
14:00скороАкробатика. Женщины. Финал
Бобслей. Мужчины
15:05скороДвойка. Мужчины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороШвейцарияШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороВеликобританияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороЯпонияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
16:10скороСШАФинляндия
Бобслей. Мужчины
16:40скороДвойка. Мужчины. 2-й заезд
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороКомандные соревнования. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороРоссияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороКанадаКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвейцарияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвецияДания
09:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тандревольд отключается на трассе уже в третий раз. Зачем норвежцы рискуют жизнью биатлонистки?

Врачи не смогли дать однозначного ответа по поводу причин обморока норвежки Ингрид Тандревольд на финише гонки преследования в Пекине.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

25-летняя норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд сильно напугала всех в воскресенье в гонке преследования, когда рухнула без памяти сразу за финишной чертой и была срочно эвакуирована с трассы. Причем, это явно было не просто физическое истощение, а нечто более серьезное. К счастью, вскоре врачи сборной Норвегии сообщили, что здоровью спортсменки ничего не угрожает. По их словам, Тандревольд пришла в сознание и чувствует себя хорошо, а беспокоит ее только «физическая слабость и моральное разочарование». Ингрид опубликовала пост в Instagram, который заканчивается словами: «Я продолжаю бороться». Впрочем, целесообразность этой борьбы в свете того, что происходит с биатлонисткой, вызывает большие сомнения.

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Словно я пропустила тяжелый удар

Тандревольд — трехкратная чемпионка мира — правда, все свои титулы она завоевала в эстафете. Конечно, Ингрид — не главная звезда женского биатлона, но очень высококлассная спортсменка. Во всяком случае в нашей женской сборной сейчас нет никого, кто и близко мог бы с ней сравниться. У норвежки есть три личных награды чемпионатов мира и безмедальный опыт выступления на Играх в Пхенчхане. Естественно, спортсменка очень хочет пополнить свою коллекцию ценных металлов на Олимпиаде-2022. Но в Пекине в индивидуальной гонке она стала только восьмой, а в спринте — пятой. Причем, уже 11 февраля девушка говорила, что чувствует себя неважно, добегала на автомате и вообще не помнит, что случилось после последнего выстрела.

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— Ощущение после гонки такие, словно я пропустила тяжелый удар. В глазах были какие-то вспышки, после финиша я не понимала происходящего. Должно быть, это какая-то реакция в мозгу, потому что не помню последних километров дистанции, — говорила Ингрид после спринта врачам, которые пришли к выводу, что спортсменка стала жертвой гипоксии. В районе олимпийской деревни в Чжанцзякоу очень низкое атмосферное давление, и в результате чувствительные к высокогорным условиям спортсмены страдают особенно сильно.

Каково же было удивление, когда Тандревольд как ни в чем не бывало появилась на старте пасьюта. Конечно, мужеству девушки можно только позавидовать. Но со стороны врачей сборной Норвегии это был серьезный риск. И он в итоге чуть не привел к плачевным результатам. В гонке преследования Ингрид до последнего претендовала на бронзу, но на последних нескольких сотнях метров практически остановилась. Она переставляла лыжи, словно в тумане, пересекла финишную черту только 14-й, и после этого, словно подкошенная, рухнула на снег. Со стороны это выглядело очень страшно. Поэтому к норвежке сначала бросились несколько биатлонисток, а через мгновение подоспели тренеры, отстегнув лыжи спортсменки и эвакуировав ее для оказания медицинской помощи.

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Перед глазами все было белым-бело

Согласно одной из версий, причина обморока Тандревольд — сердечная аритмия. Однако врачи сборной Норвегии уверяют, что никаких кардиологических проблем у спортсменки не было и нет, а виной всему «гипогликемический криз» — состояние, при котором на фоне стресса, физической усталости или каких-то заболеваний резко снижается уровень глюкозы в крови. Теоретически это состояние может привести к гипогликемической коме и смерти человека. Тем удивительнее, что с такими рисками для здоровья Ингрид спокойно продолжает профессиональную карьеру. Хотя приступы прямо на старте случаются с ней регулярно.

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В первый раз на больших соревнованиях подобное случилось еще три года назад — в январе 2019 года на этапе Кубка мира в Антерсельве. «На последней стрельбе я ничего не видела. Перед глазами все было белым-бело, — рассказывала девушка. — Я старалась сделать все, что могла, но это было просто невозможно. Такое у меня иногда бывает, особенно на высокогорье. Когда я сильно устаю, то ничего не вижу. Просто пелена. В таком случае мне нужно прилечь. Мне очень страшно, когда такое случается. Впервые подобное произошло, когда мне было 15 лет. А затем стало повторяться, когда я проводила много гонок подряд. Я в сознании, но просто ничего не вижу».

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В январе 2021 года Тандревольд выключилась прямо на стрельбище во время спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Правда, после того инцидента норвежка уже рассказывала об аритмии. «У меня случилась фибрилляция сердца после второго огневого рубежа. Почувствовала сначала сильное недомогание и резко пропала вся энергия, не было сил бежать. В 2017 году в Оберхофе со мной было что-то похожее, но врачи никаких отклонений не увидели» — говорила Ингрид. Впрочем, и после инцидента в Оберхофе медицинское обследование не выявило никаких фатальных проблем. Тем не менее, налицо факты: у спортсменки как минимум трижды на больших соревнованиях случаются тяжелейшие припадки, требующие срочного медицинского вмешательства. Что же делать в такой ситуации? По мнению врачей сборной Норвегии — просто выпустить проблемную биатлонистку на следующий олимпийский старт.

Подобная логика выглядит более чем странно. Конечно, ответственность за свое здоровье в первую очередь несет сам спортсмен, но всему есть предел. Во-первых, картины типа той, что мы увидели на финише женского пасьюта, явно не способствуют популяризации спорта и улучшению репутации МОК. А, во-вторых, биатлон — это совсем не безобидный вид спорта. Если на Тандревольд снова опустится помутнение на стрельбище — где гарантия, что она не причинит вреда не только себе, но и другим участницам гонки? И даже если не на огневом рубеже — любое столкновение на трассе может привести к тяжелейшим травмам для всех его участников. Между тем, норвежцы спокойно продолжают санкционировать выступление явно проблемной спортсменки. И позиция Международного союза биатлонистов в такой ситуации выглядит очень странно.

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XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
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X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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