Российские лыжники проводят лучшую Олимпиаду в истории. И замахиваются на рекорды СССР

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
1
6Россия
4
6
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Ийво Нисканен
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Результаты
Расписание событий
Сноуборд. Мужчины
08:30скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороКанадаИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороДанияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороРоссияШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 8
09:05скороШвейцарияВеликобритания
Фристайл. Женщины
10:00скороАкробатика. Женщины. Квалификация
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороКомандные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
14:00скороАкробатика. Женщины. Финал
Бобслей. Мужчины
15:05скороДвойка. Мужчины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороШвейцарияШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороВеликобританияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороЯпонияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
16:10скороСШАФинляндия
Бобслей. Мужчины
16:40скороДвойка. Мужчины. 2-й заезд
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороКомандные соревнования. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороРоссияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороКанадаКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвейцарияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвецияДания
09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские лыжники проводят лучшую Олимпиаду в истории. И замахиваются на рекорды СССР

В Пекине у россиян уже три победы — больше, чем на трёх последних Олимпиадах вместе взятых.

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В воскресенье, 13 февраля, российские лыжники впервые с 1980 года выиграли мужскую эстафету на Олимпийских играх! Алексей Червоткин захватил лидерство на первом этапе, Александр Большунов увеличил отрыв до минуты на втором, Денис Спицов сохранил преимущество на третьем, а на четвёртом Сергей Устюгов хладнокровно довёл дело до победы.

В результате россияне опередили ближайших преследователей на трамвайную остановку — норвежцы закончили забег на 67 секунд позже.

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Предыдущий раз наши соотечественники выигрывали эстафету на Играх ещё во времена Советского Союза. На Олимпиаде-1980 в американском Лейк-Плэсиде соперники не угнались за квартетом Василий Рочев — Николай Бажуков — Евгений Беляев — Николай Зимятов.

Та гонка, кстати, закончилась с ещё большим отрывом: советские лыжники опередили норвежцев (они и тогда были вторыми) на полторы минуты. Но сценарий «золотого» забега получился другим. К середине дистанции СССР и Норвегия шли в одни ноги, а ключевые события развернулись на третьем этапе. Беляев улетел от скандинава словно на ракете и за 10 километров создал задел в целую минуту. Зимятову, который до эстафеты выиграл гонку на 30 километров, а после — на 50, оставалось дойти до финиша без падений и других неприятностей, что он и сделал.

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С тех пор отечественные спортсмены ещё четыре раза останавливались в шаге от эстафетной победы. В Сараеве-1984, Калгари-1988, Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018 национальная команда довольствовалась серебром.

Турнир в Пекине вообще получается для российских лыжников прорывным. В их активе уже семь медалей, хотя треть лыжной программы ещё впереди. При этом в каждой из оставшихся четырёх гонок у нас есть вполне осязаемые шансы на награды.

На этой Олимпиаде Россия взяла уже три золота (Большунов в скиатлоне, обе эстафеты), три серебра (Спицов и Непряева в скиатлоне, Большунов в разделке) и одну бронзу (Терентьев в личном спринте). А впереди ещё розыгрыш четырёх комплектов наград!

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Последний раз россияне были настолько успешны в лыжных гонках лишь в прошлом веке. Олимпиада-1998 в Нагано принесла лыжникам восемь наград, в том числе пять побед.

Из Пхёнчхана-2018 россияне тоже увезли восемь медалей, но среди них не было ни одной золотой (0−3−5). Сопоставимый с Пекином результат сборная показала в Турине-2006, но и там коллекция медалей была менее впечатляющей: 2−2−3.

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Все другие Игры в новейшей истории российских лыж оказывались значительно менее удачными. По четыре медали команда брала в Солт-Лейк-Сити-2002 (2−1−1) и Ванкувере-2010 (1−1−2). В Сочи-2014 суммарный итог был чуть лучше — 1−3−1. Но сразу три награды россияне добыли в последней гонке турнира — марафоне, где Легков, Вылегжанин и Черноусов заняли весь пьедестал.

Впрочем, даже Большунову с его товарищами по команде будет крайне непросто перекрыть результаты самой успешной Олимпиады в истории советско-российских лыж. На Играх-1988 в Калгари спринты ещё не проводились, поэтому лыжная программа состояла из восьми гонок — по четыре у мужчин и женщин. Представителям СССР этого оказалось достаточно, чтобы забрать больше половины из разыгрываемых медалей — 13 из 24. Советские спортсмены победили пять раз, столько же раз были вторыми и трижды — третьими.

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История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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