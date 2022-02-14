Синицина и Кацалапов — космос. Только гениальные французы смогли остановить нашу пару

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Весь мир ждёт решения CAS по участию Камилы Валиевой в Олимпиаде, но финал танцев на льду никто не отменял. Представители самого эстетичного вида фигурного катания подвели итоги четырёхлетнего цикла и разыграли медали. К сожалению, за золото наши дуэты побороться так и не смогли. Победа досталась совершенно гениальным французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Виктория Синицина и Никита Кацалапов довольствуются серебром.

Но проиграть таким сильным и даровитым соперникам — не стыдно.

Третья пара России Диана Дэвис и Глеб Смолкин приехала на Олимпиаду, прежде всего, за опытом. Вчерашние юниоры на высокие места ещё не претендуют. В Пекине они зарабатывают авторитет у судей и прощупывают лёд на будущее. С нервами Диана и Глеб уже справляются достаточно неплохо. Им удалось выдать яркий раскованный танец под «Танго Роксаны» из «Мулен Руж» и получить достаточно неплохие баллы — 108,16 по произвольному и 179,82 по сумме. Этого хватило для 14-го места, что для дебюта молодых танцоров на Олимпиаде достаточно неплохо.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e0354dbb91bb702a4a39" data-vnd="e0354dbb91bb702a4a39" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e0354dbb91bb702a4a39" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Настоящая битва за медали развернулась в последней разминке, где были собраны по два дуэта из России и США, а также одна пара из Франции. Двукратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин впервые оказались на Олимпиаде, и по их вдохновенному катанию было видно, как они кайфуют от нахождения на ней. Фигуристы поразили трогательнейшим исполнением программы «Ромео и Джульетта», продемонстрированной в абсолютно новом, уникальном прочтении. Эталонные твиззлы, мастерски исполненные дорожки, сложнейшие поддержки — в их катании было идеально всё. Всё, до обиднейшей ошибки в самом конце, когда у Саши слетело ребро на коньке.

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Ребята докатали программу на пределе, стараясь не показывать своего разочарования. Но ошибка обошлась им дорого. Они получили всего 120,98 балла за произвольный и 205,07 по сумме, проиграв даже итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. К сожалению, Саше и Ване так и не удалось закрепиться в пятёрке лучших.

Следующими на лёд вышли представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Американцы фантастически откатали свой инопланетный танец и получили за него очень приличные баллы — 130,63. Не менее солидной получилась и сумма в 214,77 балла. Фигуристы аж взвизгнули от восторга, когда увидели такие высокие оценки. Они приблизились к борьбе за медали. Но их соотечественники Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью не собирались без боя отдавать им награду. Американцы вложили всю душу в свой произвольный танец и откатались на кураже, не допустив ни малейшей осечки.

«Прокат жизни они сейчас выдали. Это их заключительный сезон и выдать такой прокат… Просто здорово! В этом танце была любовь», — сказал Илья Авербух.

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Под впечатлением от проката Хаббелл и Донахью остались и судьи, поставившие им 130,89 за произвольный и 218,02 по сумме. Американцы обеспечили себе медаль.

После таких потрясающих прокатов фигуристов из США было особенно тревожно за Синицину и Кацалапова — у них абсолютно не было права на ошибку. Но подопечные Александра Жулина не подвели. Вика с Никитой вышли на лёд с улыбкой на лице, которая ни разу не сползла с их лиц во время проката. Фигуристы катались эмоционально, при этом чётко и технично исполняли все элементы. Они оставили всех себя на льду, показывая судьям, что борьба с американцами — это не их удел.

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Синицина и Кацалапов были очень довольны своим прокатом. Их тренер же стоял за бортиком и гордо вскидывал руки вверх, уже празднуя медаль. Судьи достаточно быстро выставили оценки, ни капельки не сомневаясь в том, кто должен занять промежуточное первое место. 131,66 за произвольный и 220,51 по сумме получили Вика с Никитой, гарантировав себе как минимум серебро.

Всё должен был решить прокат вице-чемпионов Олимпиады-2018 Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Французы обидно упустили победу в Пхёнчхане и повторять судьбу были не намерены. Фигуристы выдали невероятно трогательный и воодушевлённый прокат, технично исполнив все элементы. Они катались как единое целое и даже дышали в унисон. Судьба золотой медали стала понятна на середине проката. Синицина и Кацалапов, конечно, молоды. Но Пападакис и Сизерон — всё ещё неземной уровень.

За произвольный танец Габи и Гийом получили 136,15 балла. По сумме — 226,98, что стало новым мировым рекордом.