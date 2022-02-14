Украинский судья поставил Синициной и Кацалапову самые большие оценки в произвольном танце

От украинского арбитра российский дуэт, завоевавший серебро, получил 134,80 балла. Французский судья поставил Синицину и Кацалапова на четвёртое место, а американский — на пятое. При этом все девять судей вывели на первое место французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, завоевавших золото.