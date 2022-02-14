Украинский судья поставил Синициной и Кацалапову самые большие оценки в произвольном танце

От украинского арбитра российский дуэт, завоевавший серебро, получил 134,80 балла. Французский судья поставил Синицину и Кацалапова на четвёртое место, а американский — на пятое. При этом все девять судей вывели на первое место французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, завоевавших золото.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 226,98.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) — 218,02…
6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 205,07…
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 179,82