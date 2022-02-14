CAS объяснил решение допустить Валиеву до личного турнира на Олимпиаде

"CAS отмечает, что серьезная проблема с несвоевременным извещением спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года, нарушила право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было ее виной в ходе Олимпиады", — говорится в релизе.