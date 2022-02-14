CAS объяснил решение допустить Валиеву до личного турнира на Олимпиаде
CAS объяснил допуск Валиевой к личному турниру Олимпиады поздним извещением о допинг-пробе.
CAS объяснил допуск Валиевой к личному турниру Олимпиады поздним извещением о допинг-пробе.
ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Спортивный арбитражный суд (CAS), принимая решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к личному турниру Олимпиады в Пекине, учел, что спортсменку поздно известили о положительной допинг-пробе в конце декабря, не дав времени на защиту, говорится в релизе CAS.
В понедельник CAS принял решение допустить Валиеву к личным соревнованиям Олимпиады. Ранее стало известно, что положительный результат дала ее допинг-проба, взятая 25 декабря, причем известили спортсменку и другие заинтересованные стороны только 8 февраля.
"CAS отмечает, что серьезная проблема с несвоевременным извещением спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года, нарушила право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было ее виной в ходе Олимпиады", — говорится в релизе.