Женская сборная Канады по хоккею разгромила Швейцарию и вышла в финал Олимпиады

В составе канадок отличились Клэр Томпсон, Джейми Ли Рэттрей, Блэйр Тёрнбулл, Рената Фаст, Эрин Эмброуз, Мари-Филип Пулен (дубль), Эмили Кларк, Эмма Мальте и Брианна Дженнер. У Швейцарии дубль оформила Лера Штальдер, ещё один гол на счету Алины Мюллер. Отметим, что обе хоккеистки по разу ассистировали на голы друг другу.