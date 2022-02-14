Ингрид Тандреволд, которой стало плохо в «пасьюте», запретили участвовать в оставшихся гонках. Она покидает Пекин

Спортсменке стало плохо на последнем круге гонки преследования 13 февраля. Тандреволд шла на третьем месте, однако за километр до стадиона норвежка фактически остановилась на дистанции. Ингрид с трудом добралась до финиша и упала, ей потребовалась помощь медиков.

«Мне не разрешат выступить в оставшихся гонках на Олимпиаде-2022 в Пекине. Мне очень грустно, мое сердце разбито. Вчера у меня был один из лучших дней в биатлоне, но внезапно он стал худшим. Мне всего 25 лет, надеюсь, впереди еще много хороших гонок. Но поскольку у меня и раньше были проблемы с сердцем, необходимо перестраховаться. Я собираюсь покинуть Пекин как можно скорее», — цитирует Тандреволд Reuters.