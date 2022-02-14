CAS допустил Валиеву до соревнований! Но вопрос о золоте Олимпиады будет решаться позже
Первая победа нашей фигуристки в истории, где еще не поставлена точка.
Первая победа нашей фигуристки в истории, где еще не поставлена точка.
Камила Валиева продолжит выступление на Олимпиаде: CAS отклонил апелляции МОК, ISU и ВАДА.
Заседание длилось больше восьми часов — судьи разошлись только под утро. В итоге панель CAS постановила, что снятие временного отстранения Дисциплинарным комитетом РУСАДА было целесообразно, поэтому восстанавливать отстранение не следует. Причинами перечислено следующее:
Это — первая победа Валиевой. Панель CAS в своём решении подчёркивает: комиссию не просили признавать фигуристку виновной или оправдывать, а также решать, оставлять ли золото, завоёванное командой ОКР в командных соревнованиях. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.
Они начнутся уже после того, как Валиева завершит своё выступление на Олимпиаде. Дальше начнутся слушания по существу — если стороны не договорятся о передаче дела в CAS, то рассматривать его будет Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА (так как организация выступала инициатором тестирования). В ходе слушаний будет решаться, наказывать ли фигуристку за нарушение антидопинговых правил, факт которого зафиксирован (есть неблагоприятный результат теста), или же оправдать. РУСАДА уже инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки, чтобы выявить обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил.
Пока окончательное решение — виновна или оправдана — не будет вынесено, Валиева и вся команда ОКР юридически будут считаться олимпийскими чемпионами. Напоминаем: победа не может быть аннулирована автоматически, так как на момент соревнований она не была отстранена — отстранение вступило в силу 8 февраля. При этом при рассмотрении дела будет наверняка рассматриваться вопрос, получила ли Валиева преимущество во время командника от попадания в организм запрещённого вещества.
Если же решение по Валиевой не устроит одну из сторон, в том числе ВАДА, МОК или ISU, то они могут подать апелляцию.
Согласно статье 10.3.1 кодекса ВАДА, для «защищенного лица» срок дисквалификации составляет максимум два года, а минимальное наказание включает в себя выговор и отсутствие дисквалификации.