CAS допустил Валиеву до соревнований! Но вопрос о золоте Олимпиады будет решаться позже

Камила Валиева продолжит выступление на Олимпиаде: CAS отклонил апелляции МОК, ISU и ВАДА.

Заседание длилось больше восьми часов — судьи разошлись только под утро. В итоге панель CAS постановила, что снятие временного отстранения Дисциплинарным комитетом РУСАДА было целесообразно, поэтому восстанавливать отстранение не следует. Причинами перечислено следующее:

Валиева, в соответствии с кодексом WADA, — «защищенное лицо».

В антидопинговых правила РУСАДА и ВАДА ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на «защищаемых лиц», при этом там содержатся конкретные положения о различных стандартах доказательств и о более низких санкциях в отношении «защищаемых лиц».

Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между Заявителями и Спортсменкой, которая не сдавала положительные допинг-пробы во время Олимпийских игр в Пекине и всё ещё подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного антидопингового теста, проведённого в декабре 2021 года. Комиссия сочла, что недопуск Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесёт ей «непоправимый вред в этих обстоятельствах».

Комиссия CAS также подчеркнула, что существовали серьёзные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Валиевой. Это повлияло на способность фигуристки отстоять свои права. Такое позднее уведомление — не её вина.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e0354dbb91bb702a4a39" data-vnd="e0354dbb91bb702a4a39" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e0354dbb91bb702a4a39" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Это — первая победа Валиевой. Панель CAS в своём решении подчёркивает: комиссию не просили признавать фигуристку виновной или оправдывать, а также решать, оставлять ли золото, завоёванное командой ОКР в командных соревнованиях. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.

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Они начнутся уже после того, как Валиева завершит своё выступление на Олимпиаде. Дальше начнутся слушания по существу — если стороны не договорятся о передаче дела в CAS, то рассматривать его будет Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА (так как организация выступала инициатором тестирования). В ходе слушаний будет решаться, наказывать ли фигуристку за нарушение антидопинговых правил, факт которого зафиксирован (есть неблагоприятный результат теста), или же оправдать. РУСАДА уже инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки, чтобы выявить обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил.

Пока окончательное решение — виновна или оправдана — не будет вынесено, Валиева и вся команда ОКР юридически будут считаться олимпийскими чемпионами. Напоминаем: победа не может быть аннулирована автоматически, так как на момент соревнований она не была отстранена — отстранение вступило в силу 8 февраля. При этом при рассмотрении дела будет наверняка рассматриваться вопрос, получила ли Валиева преимущество во время командника от попадания в организм запрещённого вещества.

Если же решение по Валиевой не устроит одну из сторон, в том числе ВАДА, МОК или ISU, то они могут подать апелляцию.