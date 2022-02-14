Лис — о Валиевой: допинг — это нормально, если ты несовершеннолетняя и из страны без этики

«Благодаря сегодняшнему решению фигуристы узнали, что это нормально — использовать допинг, пока ты несовершеннолетняя и представляешь могущественную страну с нулевой этикой. Представьте себе зелёный свет для доктора Шветского и Этери на юниорском чемпионате мира. Это по-настоящему тревожит.



ISU и МОК никогда по-настоящему не наказывали Россию. В 2002-м было присуждено второе золото. Никакого расследования не проводилось. Когда имело место применение спонсируемого государством допинга, отобрали флаг. Когда результаты из лаборатории были удалены, всё осталось по-прежнему. Когда юные спортсмены принимают триметазидин, это не проблема.



Стоит отметить отсутствие сильных действий со стороны других олимпийских комитетов. Где же истинное возмущение от США, Канады, Франции, Германии, Японии? Россия ведёт себя как хулиган в олимпийском движении, а другие страны прячутся и ничего не делают. Очень похоже на ситуацию со взлётом Трампа», — написал Лис в «твиттере» The Skating Lesson.