Фигуристка Валиева без ошибок откатала короткую программу на тренировке после решения CAS

CAS допустил Валиеву до соревнований! Но вопрос о золоте Олимпиады будет решаться позже

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок откатала короткую программу на тренировке после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену временного отстранения спортсменки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.