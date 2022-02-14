Ирина Казакевич получила место в масс-старте благодаря снятию Тандреволд с ОИ-2022
Российская биатлонистка Ирина Казакевич получила право выступить в масс-старте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Российская биатлонистка Ирина Казакевич получила право выступить в масс-старте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Это стало известно после снятия с Игр норвежской биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд, которой стало плохо после финиша гонки преследования.
Казакевич попала в список участниц масс-старта как первая среди запасных.
Масс-старт на Олимпиаде-2022 состоится в субботу, 19 февраля.
В гонке преследования победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.
Серебро завоевала Эльвира Эберг (Швеция), бронзу — Тириль Экхофф (Норвегия). Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 11-е место. Казакевич финишировала 23-й.