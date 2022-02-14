Российская фристайлистка Пантюхова вышла в финал Олимпиады
Российская фристайлистка Есения Пантюхова вышла в финал акробатики на Олимпиаде в Пекине. Она показала пятый результат в квалификации.
Российская фристайлистка Есения Пантюхова вышла в финал акробатики на Олимпиаде в Пекине. Она показала пятый результат в квалификации.
Россиянки Анастасия Прыткова и Любовь Никитина не смогли преодолеть стадию квалификации.
Лучше по итогам предварительных заездов стала Акмаржан Калмурзаева из Казахстана.
Фристайл. Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Женщины. Акробатика
Квалификация 2
1. Акмаржан Калмурзаева (Казахстан) — 98,68
2. Меган Ник (США) — 89,18
3. Кайла Кюн (США) — 86,62
4. Кун Фаньюй (Китай) — 83,78
5. Есения Пантюхова (Россия) — 82,84
6. Анастасия Андриянова (Белоруссия) — 81,58…
10. Анастасия Прыткова (Россия) — 78,43
15. Любовь Никитина (Россия) — 69,30.