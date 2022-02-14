WADA отреагировало на решение CAS не отстранять Валиеву от Олимпиады

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Представители лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Стокгольме не знали, что допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой необходимо проверить до начала Олимпийских игр в Пекине, сообщается в релизе агентства.

«Согласно информации, полученной WADA, допинг-проба (Валиевой) в данном случае не была помечена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) как приоритетная, когда она была получена антидопинговой лабораторией в Стокгольме. Это означало, что лаборатория не знала, как ускорить анализ этого образца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в WADA всегда ожидают, что антидопинговые организации будут поддерживать связь с лабораториями, чтобы гарантировать ускорение анализов проб и получение результатов до того, как спортсмены отправятся на крупные соревнования. Также в релизе подчеркивается, что агентство разочаровано решением Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене временного отстранения спортсменки.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа россиян.

После этого Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но уже на следующий день — после апелляции спортсменки — его сняли. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это в CAS.