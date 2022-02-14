ОКР выступил с заявлением по решению CAS допустить Валиеву до личного турнира на ОИ-2022

«В соответствии с вынесенным Коллегией решением все апелляции по данному делу были отклонены, а решение ДАК “РУСАДА” оставлено в силе. Таким образом, Спортсменка (Валиева. — Прим. “Чемпионата”) может продолжить полноценное участие в Олимпийских играх без ограничений. В правовой позиции, изложенной в КАС, Олимпийский комитет России, который выступал в данном деле в качестве ответчика вместе со Спортсменкой и РАА “РУСАДА”, настаивал на том, что, с учетом всех имеющихся обстоятельств дела, решение об отмене временного отстранения абсолютно обосновано и полностью отвечает общеправовым фундаментальным принципам справедливости, добросовестности и пропорциональности.

Юристы ОКР совместно с адвокатами Спортсменки доказали, что решение ДАК РАА «РУСАДА» должно быть оставлено в силе, а за Спортсменкой сохранено ее законное право участвовать в Олимпийских играх.



Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Данный факт также был отдельно отмечен Коллегией при вынесении решения.



Олимпийский комитет России продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем, мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой Спортсменки.



ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу", — отмечается в заявлении, выложенном на сайте ОКР.