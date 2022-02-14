На Олимпиаде отменят церемонию награждения в случае новой медали Валиевой
Не будет проводится и ранее отложенная церемония награждения призеров командного турнира фигуристов.
Не будет проводится и ранее отложенная церемония награждения призеров командного турнира фигуристов.
Такие решения принял исполком Международного олимпийского комитета после рассмотрения допингового дела Валиевой.
«Если госпожа Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», — говорится в заявлении МОК.
При этом комитет обещал провести церемонию по завершении расследования дела Валиевой.
МОК также считает необходимым «из соображений справедливости» 17 февраля допустить к участию в произвольной части соревнований 25-ю спортсменку, если 15 февраля в короткой программе Камила Валиева войдет в первые 24 места.