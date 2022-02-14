Объявлен состав сборной России по биатлону на эстафету Олимпиады в Пекине

«В стрельбе более надежен Халили, чем Серохвостов, поэтому сделали выбор в пользу него, — сказал журналистам старший тренер мужской команды Юрий Каминский. — В скорости Карим, если и проиграет, то немного. Сейчас они близки в этом компоненте. Контрольную тренировку он пробежал хорошо. Логинова поставили на второй этап, потому что норвежцы обычно ставят на этот этап Йоханнеса Бё. Нам показалось, что Саша сможет лучше противостоять ему в плане лыжного хода, чем Цветков. Норвежцам нужен будет сразу отрыв. У них два варианта — поставить Йоханнеса на второй или третий этап. На последний они накатывали (Ветле Шостада) Кристиансена».