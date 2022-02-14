Объявлен состав сборной России по биатлону на эстафету Олимпиады в Пекине
Биатлонисты Халили, Логинов, Цветков и Латыпов выступят в эстафетной гонке на Олимпиаде.
Биатлонисты Халили, Логинов, Цветков и Латыпов выступят в эстафетной гонке на Олимпиаде.
ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости, Александр Говоров. Биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов выступят за сборную России в эстафете на Олимпийских играх в Пекине, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России.
Даниил Серохвостов не примет участия в эстафетной гонке. В масс-старт он отобраться также не сумел. Мужская эстафета состоится во вторник, начало — 12:00 мск.
«В стрельбе более надежен Халили, чем Серохвостов, поэтому сделали выбор в пользу него, — сказал журналистам старший тренер мужской команды Юрий Каминский. — В скорости Карим, если и проиграет, то немного. Сейчас они близки в этом компоненте. Контрольную тренировку он пробежал хорошо. Логинова поставили на второй этап, потому что норвежцы обычно ставят на этот этап Йоханнеса Бё. Нам показалось, что Саша сможет лучше противостоять ему в плане лыжного хода, чем Цветков. Норвежцам нужен будет сразу отрыв. У них два варианта — поставить Йоханнеса на второй или третий этап. На последний они накатывали (Ветле Шостада) Кристиансена».
Тренер также рассказал о том, как отреагировал на третье место Латыпова в гонке преследования.
«К подиуму Латыпова я отнесся спокойно. На трассе, конечно, поволновался немного, когда его начал догонять Хофер, потому что Лукас очень неплохой финишер. Но у Эдика было хорошее состояние. Была определенная уверенность, что он не отдаст медаль», — добавил Каминский.
Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.