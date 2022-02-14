«Нужно было отомстить за промах Динары». Тренер о серебряной медали Смольского

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
1
7Россия
4
6
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Коньки
10 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Давиде Джиотто
Результаты
Расписание событий
Бобслей. Мужчины
15:05скороДвойка. Мужчины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороШвейцарияШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороВеликобританияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороЯпонияЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 8
15:05скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
16:10скороСШАФинляндия
Бобслей. Мужчины
16:40скороДвойка. Мужчины. 2-й заезд
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороКомандные соревнования. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороРоссияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороКанадаКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвейцарияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвецияДания
Сноуборд. Женщины
15.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Фристайл. Женщины
15.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Горные лыжи. Женщины
15.02скороСкоростной спуск. Женщины
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
15.02скороСловакияГермания
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
15.02скороДанияЛатвия
Фристайл. Мужчины
15.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Сноуборд. Мужчины
15.02скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороКитайРоссия
14:59 (мск), источник: БЕЛТА

«Нужно было отомстить за промах Динары». Тренер о серебряной медали Смольского

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антону Смольскому нужно было отомстить за промах Динары Алимбековой. Такое мнение в эфире телеканала СТВ выразил старший тренер юношеской сборной Беларуси по биатлону Василий Большаков, сообщает БЕЛТА. Он вспомнил выступление спортсмена на Олимпиаде в Республике Корея.

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Источник: РИА "Новости"

«Он уже был на Олимпиаде в Республике Корея. Еще был молодой, конечно, недостаточно опыта, недостаточно объема сделанной работы. Никаких целей ему никто не ставил, но он все равно показал, что он может бороться. Он увидел, что можно бороться, реально бороться с самыми титулованными спортсменами. И все, был составлен дальнейший план подготовки на все это четырехлетие, потому что невозможно в нашем виде спорта что-то сделать за месяц, за два. Это должен быть объем работы. Сейчас как раз подошел его возраст, такой, когда можно переваривать объем работы, интенсивность, контролировать и понимать, как это делать, потому что многие спортсмены, к сожалению, не понимают сами, как что, они ждут, что кто-то должен, тренер должен что-то сделать. Все-таки спортсмен должен дойти своим умом», — отметил Василий Большаков.

Старший тренер рассказал, что в отношениях с Антоном Смольским у него не было конфликтов и разногласий.

Белорусскому биатлонисту Антону Смольскому вручена серебряная медаль Олимпиады.

«Должен быть позитив. В любом случае в отношениях, во всем. Поэтому с Антоном у нас не было конфликтов, не было никаких разногласий. Готов на больший результат. Готов выступить, чувствую, что готов. Вот, что он сказал. Нигде не ходили, никому не говорили. Обсуждалось еще осенью, наверное. То, что он будет готов и, допустим, в декабре после первой медали. Тут все сложилось. И Динара своим промахом где-то помогла. Ну, смотрите, она стрельнула — промах. И естественно, у них состоялся разговор, он же увидел эти слезы, все это. Он же человек ответственный, отомстить же надо за этот промах. Это же мужик», — подчеркнул Василий Большаков.

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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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