«Нужно было отомстить за промах Динары». Тренер о серебряной медали Смольского

«Он уже был на Олимпиаде в Республике Корея. Еще был молодой, конечно, недостаточно опыта, недостаточно объема сделанной работы. Никаких целей ему никто не ставил, но он все равно показал, что он может бороться. Он увидел, что можно бороться, реально бороться с самыми титулованными спортсменами. И все, был составлен дальнейший план подготовки на все это четырехлетие, потому что невозможно в нашем виде спорта что-то сделать за месяц, за два. Это должен быть объем работы. Сейчас как раз подошел его возраст, такой, когда можно переваривать объем работы, интенсивность, контролировать и понимать, как это делать, потому что многие спортсмены, к сожалению, не понимают сами, как что, они ждут, что кто-то должен, тренер должен что-то сделать. Все-таки спортсмен должен дойти своим умом», — отметил Василий Большаков.

Старший тренер рассказал, что в отношениях с Антоном Смольским у него не было конфликтов и разногласий.

Белорусскому биатлонисту Антону Смольскому вручена серебряная медаль Олимпиады.