Мужскую эстафету по биатлону на Олимпиаде перенесли
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) на своем сайте сообщил об изменении времени начала мужской эстафеты 4 по 7,5 км на Олимпийских играх в Пекине.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) на своем сайте сообщил об изменении времени начала мужской эстафеты 4 по 7,5 км на Олимпийских играх в Пекине.
Изначально эстафета должна была начаться в 12:00 мск во вторник. Согласно прогнозам, температура воздуха в этот день упадет ниже минус 15 градусов, поэтому было принято решение перенести старт гонки на 9:30 мск.
Ранее стало известно, что сборную России в эстафете представят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.