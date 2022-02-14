«Дела печальны из-за русских мошенников». В США возмущены допуском Валиевой на Олимпиаду

Заключительная неделя на Олимпиаде в Пекине стартовала с хорошей новости для российских болельщиков. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение в пользу фигуристки Камилы Валиевой — спортсменку допустили к участию в женском одиночном турнире на Олимпиаде. Американская пресса была просто в ярости от решения в допинговом деле российской фигуристки. Особенно журналистов возмущает тот факт, что согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства Валиева является «защищенным лицом», поскольку ей ещё не исполнилось 16 лет.

«Разочарованы результатом по “делу Валиевой”»

Официальную позицию по вердикту CAS обозначил Олимпийский комитет США. Американские фигуристы заняли второе место в командном турнире, но могут получить золото, если Россию впоследствии дисквалифицируют в связи с допинговым делом Валиевой.

Мы разочарованы таким решением. Общая ответственность всего олимпийского движения — защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все причастные соответствовали самым высоким стандартам. У атлетов есть право знать, что они конкурируют в равных условиях. К сожалению, сегодня их лишили этого права. Это очередная глава в системном и повсеместном пренебрежении чистым спортом со стороны России. Мы знаем, что дело ещё не закрыто, поэтому призываем всё олимпийское движение продолжать борьбу за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира. Сара Хиршланд президент Олимпийского комитета США

Канадский олимпийский комитет тоже разочарован результатом. Их фигуристы завершили командный турнир на четвёртом месте, но наверняка рассчитывали на бронзовые медали в связи с «делом Валиевой».



«Ситуация, которая сложилась с допинговым делом российской фигуристки, крайне неудачная и печальная для спортсменов. Канадский олимпийский комитет полностью привержен чистому спорту. Мы твердо верим, что в олимпийском движении нет места тем, кто употребляет допинг или занимается иными коррупционными схемами. Хотя нам не разрешили официально участвовать в апелляционном процессе CAS, мы внимательно следим за всеми деталями дела и делаем всё возможное, чтобы обеспечить защиту интересов канадских фигуристов и чистых спортсменов. Мы крайне разочарованы результатом, хотя и верим, что оно стало следствием справедливого процесса», — гласит заявление.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Тренировка Камилы Валиевой

«России дают возможность спокойно накачивать детей»

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Журналистка FOX News Никки Маккэн Рамирес считает, что Валиева не должна принимать участия в одиночном турнире.



«Валиева не должна выступать. Её допуск сомнителен. Любая медаль, которую она выиграет, испорчена. Ребёнок оказался в центре внимания и встретился с натиском мировых СМИ по поводу решений, принятых взрослыми в её отношении. Они ставят под угрозу здоровье, безопасность и карьеру спортсменки. Если CAS принял такое решение, исходя из того, что Валиева несовершеннолетняя, то я в шоке. Тем самым они дают России возможность спокойно накачивать детей, которым уже нанесён непоправимый вред».

Дэвид Лис назвал вердикт в отношении российской фигуристки поражением олимпийского движения.

«Марию Сотскову дисквалифицировали за диуретик на 10 лет. Андреа Радукан лишилась золотой медали из-за судафеда. Камила Валиева приняла запрещённый препарат для сердца и получила разрешение выступать на Олимпиаде. Олимпийское движение сегодня проиграло.



Благодаря сегодняшнему решению фигуристы узнали, что это нормально — использовать допинг, пока ты несовершеннолетняя и представляешь могущественную страну с нулевой этикой. Представьте себе зелёный свет для доктора Шветского и Этери на юниорском чемпионате мира. Это по-настоящему тревожит», — написал Лис в «твиттере» The Skating Lesson.

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«Печальное положение дел из-за русских мошенников»

Кендалл Бейкер с иронией отреагировал на решение CAS.



«Ша’Карри Ричардсон (американская легкоатлетка. — Прим. “Чемпионата”) курит травку — её отстраняют от Олимпиады. Проба Камилы Валиевой даёт положительный результат на потенциально повышающий работоспособность препарат — нет проблем, пожалуйста, продолжайте. Россию поймали на государственной допинговой схеме — вы всё ещё можете участвовать в Олимпиаде, просто будем называть вас ОКР. Россия оказалась втянута в очередной допинговый скандал — нет проблем, пожалуйста, продолжайте».



Журналистка USA Today Кристин Бреннан считает сегодняшний день мрачным из-за решения по Валиевой.

Какой мрачный день для Олимпийских игр и тысяч спортсменов, которые играют по правилам и не жульничают. CAS принял ужасное решение в отношении Валиевой, которая менее двух месяцев назад сдала положительный тест. “Чёрный” день в плане борьбы с допингом в спорте. Вопрос, кто получит золотые медали командных соревнований, скорее всего, не решат в течение Игр. Наши фигуристы могут получить их по почте весной или летом. Но какое же печальное положение дел из-за русских мошенников. Кристин Бреннан журналистка USA Today





Филипп Херш считает, что к Валиевой необходимо предъявлять те же требования, что и ко взрослым спортсменкам.



«Если Валиева соревнуется со взрослыми, то к ней нужно относиться как к взрослому человеку. В случае допинга и всего остального. При таком уровне конкуренции идея “защищённого лица” нелепа. Это побуждает людей использовать защиту как способ обойти правила».