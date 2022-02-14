Казахстанка упала в финале и осталась без медали Олимпиады-2022
Казахстанская фристайлистка Акмаржан Калмурзаева не прошла во второй финал соревнований по женской акробатике на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская фристайлистка Акмаржан Калмурзаева не прошла во второй финал соревнований по женской акробатике на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первой попытке решающего раунда Калмурзаева выполнила прыжок со степенью сложности 4.028, но упала при приземлении и получила 52.36 очка.
В повторной попытке казахстанская спортсменка не доехала до трамплина, потеряв траекторию.
Ранее из борьбы выбыла еще одна казахстанка — Жанбота Алдабергенова.