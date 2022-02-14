Американский журналист высмеял допуск Валиевой до Олимпиады в Пекине

«Если вы соревнуетесь со взрослыми, к вам следует относиться как к взрослому человеку — в случае допинга и всего остального. На таком уровне конкуренции идея “защищенного лица” смехотворна», — заявил журналист. Он посчитал, что подобные решения будут побуждать других спортсменов обходить правила.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.