Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала олимпийское серебро в лыжной акробатике

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 открывала решающий раунд борьбы за медали и получила за свой прыжок 107,95 балла. Ее результат смогла превзойти только прославленная китаянка Сюй Мэнтао — 108,61. Бронзу завоевала американская спортсменка Меган Ник — 93,76.

В своей лучшей попытке первого финального этапа Анна Гуськова заработала 92,00 балла, это был шестой результат.

Президент НОК поздравил Анну Гуськову с серебром Олимпиады.

Дебютантка Игр 17-летняя белоруска Анастасия Андриянова не попала в число шести спортсменок, которые сражались за места на пьедестале почета. Она завершила соревнования 12-й.