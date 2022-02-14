Фигуристов Синицину и Кацалапова наградили серебряными медалями Олимпиады

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
2
8Россия
4
6
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Женщины. 1/2 финала
16:10онлайнСША1Финляндия0
Бобслей. Мужчины
16:40скороДвойка. Мужчины. 2-й заезд
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороРоссияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороКанадаКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвейцарияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвецияДания
Сноуборд. Женщины
15.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Фристайл. Женщины
15.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Горные лыжи. Женщины
15.02скороСкоростной спуск. Женщины
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
15.02скороСловакияГермания
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
15.02скороДанияЛатвия
Фристайл. Мужчины
15.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Сноуборд. Мужчины
15.02скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороКитайРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороШвецияДания
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороСШАШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороВеликобританияЯпония
Биатлон. Мужчины
15.02скороЭстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Двоеборье. Мужчины
15.02скороК-120 + 10 км. Мужчины. Прыжок
Коньки. Женщины
15.02скороКомандная гонка. Женщины. Финал B
16:52 (мск), источник: ТАСС

Фигуристов Синицину и Кацалапова наградили серебряными медалями Олимпиады

В понедельник российский дуэт занял второе место в танцах на льду на Играх в Пекине.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, награждены серебряными медалями Олимпийских игр. Награды победителям и призерам вручены в ходе медальной церемонии на объекте «Медал плаза».

Медали в танцах на льду были разыграны в понедельник. Олимпийскими чемпионами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд по сумме программ, бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Синициной 26 лет, Кацалапову 30 лет, они дважды становились чемпионами Европы (2020, 2022). Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019). На Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Синицина и Кацалапов стали победителями командного турнира. Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных.

 Спортивный юрист объяснил, откуда допинг в пробе Валиевой
Захарова заявила, что Олимпиада остается местом информационной борьбы, проводимой Западом
Главные темы
Чудо на склоне — и серебро! Гуськова вошла в историю фристайла
Главные проблемы с допинг-историей Валиевой еще впереди
Россию хотели подставить в деле Валиевой именно на Олимпиаде
«Русские мошенники». В США возмущены допуском Валиевой на ОИ
Китаянка Сюй Мэнтао выиграла золото ОИ в акробатике, у Гуськовой из Беларуси — серебро
Казахстанка упала в финале и осталась без медали Олимпиады-2022
Американский журналист высмеял допуск Валиевой до Олимпиады в Пекине
«Нужно было отомстить за промах Динары». Тренер о серебряной медали Смольского
Объявлен состав сборной России по биатлону на эстафету Олимпиады в Пекине
Мужская сборная России по керлингу проиграла Швеции на Олимпиаде в Пекине
Хоккеист сборной России Воронков избежал дисквалификации на четвертьфинал Олимпиады
На Олимпиаде отменят церемонию награждения в случае новой медали Валиевой
ОКР выступил с заявлением по решению CAS допустить Валиеву до личного турнира на ОИ-2022
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Победа четверых - победа всей команды: фото на память после финиша золотой мужской эстафеты
WADA отреагировало на решение CAS не отстранять Валиеву от Олимпиады
Российская фристайлистка Пантюхова вышла в финал Олимпиады
Ирина Казакевич получила место в масс-старте благодаря снятию Тандреволд с ОИ-2022
В ФФККР заявили, что золото в командном турнире на Олимпиаде останется у сборной России
Тутберидзе тремя словам отреагировала на 14-е место дочери на Олимпиаде-2022
В США осудили допуск Валиевой до Олимпиады в Пекине
Лис — о Валиевой: допинг — это нормально, если ты несовершеннолетняя и из страны без этики
Фигуристка Валиева без ошибок откатала короткую программу на тренировке после решения CAS
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Ингрид Тандреволд, которой стало плохо в «пасьюте», запретили участвовать в оставшихся гонках. Она покидает Пекин
Женская сборная Канады по хоккею разгромила Швейцарию и вышла в финал Олимпиады
CAS допустил Валиеву до соревнований! Но вопрос о золоте Олимпиады будет решаться позже
Украинский судья поставил Синициной и Кацалапову самые большие оценки в произвольном танце
Российские лыжники проводят лучшую Олимпиаду в истории. И замахиваются на рекорды СССР
Тандревольд отключается на трассе уже в третий раз. Зачем норвежцы рискуют жизнью биатлонистки?
CAS объяснил решение допустить Валиеву до личного турнира на Олимпиаде
Камилу Валиеву допустили до выступления в женском турнире Олимпиады-2022 в Пекине
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
4Олимпиада в Пекине: все чемпионы 14 февраля
21Пекин-2022: лучшие кадры 13 февраля
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 13 февраля
18Россйские лыжники выиграли вторую эстафету за два дня
15Пекин-2022: лучшие кадры 12 февраля
25Россия проиграла Чехии
17Красавицы-чемпионки: кто принес России золото Игр
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 12 февраля
15Золотая эстафета
9Шлемы как искусство
Синицина и Кацалапов — космос. Только гениальные французы смогли остановить нашу пару
Адамс: Если Валиевой разрешить участвовать в ОИ, это не будет означать, что она не замешана в допинге
Александра Степанова: чувствую опустошение и радость
Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
МОК: дело Валиевой — единичный случай, пока не делаем выводов о виновных
Бобслеистка Сергеева заняла десятое место в монобобе на Олимпиаде
Российские керлингистки проиграли Канаде на Олимпиаде
Российский фигурист Смолкин: мы устали от вопросов про Валиеву
Лыжнице Степановой подарят квартиру на Камчатке за победу на Олимпиаде
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь