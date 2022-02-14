Пекин-2022. Чудо на склоне — и серебро! Анна Гуськова сделала то, что не делала четыре года, и еще раз вошла в историю фристайла
Серия белорусского фристайла на Олимпиадах продолжается.
Серия белорусского фристайла на Олимпиадах продолжается.
Казалось бы, почему чудо? Олимпийская чемпионка спустя четыре года берет серебро. Разве сенсация? Разве неожиданность? Но история куда сложнее, и история Анны Гуськовой — это, можно сказать, подлинный олимпизм. Чемпионка Пхенчхана ехала в Пекин точно не фаворитом. Олимпийский цикл для Анны складывался сложно. Она пропустила послеолимпийский сезон, смогла вернуться в Кубок мира, добыла победу на этапе. После выступала стабильно на уровне суперфиналов, но чаще всего где-то рядом с пьедесталом. В этом сезоне ей дважды удалось подняться на третью ступень кубкового подиума, но до оценки в сто баллов Гуськова не дотягивалась.
То, что медали в Китае будут разыгрываться за этой стобалльной чертой, было понятно еще до соревнований. Лидеры сезона готовили сложные прыжки с высокими коэффициентами. Великая Сюй Мэнтао отправлялась в, пожалуй, последний поход за недостающим олимпийским золотом, на ее пути обещала стать второй номер Кубка мира Кун Фаньюй, австралийки Лора Пил и Даниэль Коллинз собирались вмешаться в хозяйские разборки, как и американка Эшли Колдуэлл, уверенно натренировавшая тройное сальто с тремя винтами. В общем, пул фаворитов будто был определен заранее. Но фристайл интересен своей максимальной непредсказуемостью. И порой, очень приятной.
Анна шла по олимпийской дистанции очень спокойно, как и подобает чемпионке Игр. Хотя все, на самом деле, складывалось на тоненького. И оценки, которые белоруска получала от судей, не сулили ей медальных перспектив. Из квалификации Гуськова вышла уверенно, с первого прыжка. Который, все равно было ощущение, судьи несколько недооценили. Ситуация повторилась и в первой финальной попытке, и она чуть не стала фатальной. Судьи несколько сбавили Анне оценки за все компоненты, что выглядело несколько странно на фоне оценки американки Меган Ник: она исполняла двойное сальто, а не тройное, как белоруска, но получила почти на шесть баллов больше! Благо второй прыжок Анны оценили чуть выше, и белоруска с шестого, последнего проходного, места пробилась в суперфинал.
Причем ничего не было понятно до самого последнего прыжка первого финального раунда. Акмаржан Калмурзаева из Казахстана получила упала в первой попытке, а во второй у фристайлистки на разгоне разъехались лыжи, и она не смогла прыгнуть вовсе. Судьи дали Калмурзаевой второй шанс, она прыгала последней. И это было тревожно, ведь во второй квалификации казахстанка получила 98.68 балла, Гуськову в первом финале оценили всего в 92 балла. Но Акмаржан с нервами не справилась, ошиблась и осталась вне суперфинала. Как и одна из фавориток Даниэль Скотт — она тоже завалила оба прыжка.
А дальше Анна исполнила главную попытку всего олимпийского цикла. Белоруска заявила прыжок с коэффициентом 4.028 — самый сложный для себя в сезоне. Более того, последний раз она исполняла эту программу… четыре года назад! Гуськова рискнула, и риск оправдался. Идеальное исполнение не оставило судьям шансов на сбавки. 107.95 — абсолютно лучшая оценка дня, в понедельник никто столько еще не получал. Но даже такие баллы не гарантировали Анне медаль, ведь четверка фаворитов исполняла один и тот же куда более сложный прыжок — тройное сальто с тремя винтами с коэффициентом 4.293. Но, как это часто бывает на Олимпиадах, только одна из этой четверки в итоге оказалась на пьедестале. Лора Пил приземлилась на спину, Кун Фаньюй вообще упала, Эшли Колдуэлл тоже ошиблась. И только Сюй Мэнтао смогла четко приземлиться, что и обеспечило ей олимпийское золото. Она обошла белоруску только за счет сложности: в воздухе Анна смотрелась несколько точнее. Бронзу же умудрилась взять американка Ник Меган — с самым простым прыжком финальной программы, с двумя сальто. Прыжком, который, судя по всему будет встречаться в суперфиналах топовых соревнований все реже.
Гуськова и Сюй Мэнтао еще раз вписали свои имена в историю. Только у этих двух девушек во всей женской лыжной акробатике теперь есть по две медали Олимпийских игр. Причем одинаковый «комплект» — золото и серебро. Серия белорусского фристайла продолжается, он не остается без награды на седьмой Олимпиаде подряд.
Олимпиада-2022. Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины. Финал 2
1. Сюй Ментао (Китай) — 108,61
2. Анна ГУСЬКОВА (Беларусь) — 107,95
3. Меган Ник (США) — 93,76.