Пекин-2022. Чудо на склоне — и серебро! Анна Гуськова сделала то, что не делала четыре года, и еще раз вошла в историю фристайла

Казалось бы, почему чудо? Олимпийская чемпионка спустя четыре года берет серебро. Разве сенсация? Разве неожиданность? Но история куда сложнее, и история Анны Гуськовой — это, можно сказать, подлинный олимпизм. Чемпионка Пхенчхана ехала в Пекин точно не фаворитом. Олимпийский цикл для Анны складывался сложно. Она пропустила послеолимпийский сезон, смогла вернуться в Кубок мира, добыла победу на этапе. После выступала стабильно на уровне суперфиналов, но чаще всего где-то рядом с пьедесталом. В этом сезоне ей дважды удалось подняться на третью ступень кубкового подиума, но до оценки в сто баллов Гуськова не дотягивалась.



То, что медали в Китае будут разыгрываться за этой стобалльной чертой, было понятно еще до соревнований. Лидеры сезона готовили сложные прыжки с высокими коэффициентами. Великая Сюй Мэнтао отправлялась в, пожалуй, последний поход за недостающим олимпийским золотом, на ее пути обещала стать второй номер Кубка мира Кун Фаньюй, австралийки Лора Пил и Даниэль Коллинз собирались вмешаться в хозяйские разборки, как и американка Эшли Колдуэлл, уверенно натренировавшая тройное сальто с тремя винтами. В общем, пул фаворитов будто был определен заранее. Но фристайл интересен своей максимальной непредсказуемостью. И порой, очень приятной.



Анна шла по олимпийской дистанции очень спокойно, как и подобает чемпионке Игр. Хотя все, на самом деле, складывалось на тоненького. И оценки, которые белоруска получала от судей, не сулили ей медальных перспектив. Из квалификации Гуськова вышла уверенно, с первого прыжка. Который, все равно было ощущение, судьи несколько недооценили. Ситуация повторилась и в первой финальной попытке, и она чуть не стала фатальной. Судьи несколько сбавили Анне оценки за все компоненты, что выглядело несколько странно на фоне оценки американки Меган Ник: она исполняла двойное сальто, а не тройное, как белоруска, но получила почти на шесть баллов больше! Благо второй прыжок Анны оценили чуть выше, и белоруска с шестого, последнего проходного, места пробилась в суперфинал.



Причем ничего не было понятно до самого последнего прыжка первого финального раунда. Акмаржан Калмурзаева из Казахстана получила упала в первой попытке, а во второй у фристайлистки на разгоне разъехались лыжи, и она не смогла прыгнуть вовсе. Судьи дали Калмурзаевой второй шанс, она прыгала последней. И это было тревожно, ведь во второй квалификации казахстанка получила 98.68 балла, Гуськову в первом финале оценили всего в 92 балла. Но Акмаржан с нервами не справилась, ошиблась и осталась вне суперфинала. Как и одна из фавориток Даниэль Скотт — она тоже завалила оба прыжка.



А дальше Анна исполнила главную попытку всего олимпийского цикла. Белоруска заявила прыжок с коэффициентом 4.028 — самый сложный для себя в сезоне. Более того, последний раз она исполняла эту программу… четыре года назад! Гуськова рискнула, и риск оправдался. Идеальное исполнение не оставило судьям шансов на сбавки. 107.95 — абсолютно лучшая оценка дня, в понедельник никто столько еще не получал. Но даже такие баллы не гарантировали Анне медаль, ведь четверка фаворитов исполняла один и тот же куда более сложный прыжок — тройное сальто с тремя винтами с коэффициентом 4.293. Но, как это часто бывает на Олимпиадах, только одна из этой четверки в итоге оказалась на пьедестале. Лора Пил приземлилась на спину, Кун Фаньюй вообще упала, Эшли Колдуэлл тоже ошиблась. И только Сюй Мэнтао смогла четко приземлиться, что и обеспечило ей олимпийское золото. Она обошла белоруску только за счет сложности: в воздухе Анна смотрелась несколько точнее. Бронзу же умудрилась взять американка Ник Меган — с самым простым прыжком финальной программы, с двумя сальто. Прыжком, который, судя по всему будет встречаться в суперфиналах топовых соревнований все реже.