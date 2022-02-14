Глава WADA выступил с заявлением после допуска Валиевой до Олимпиады

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Банька заявил, что допинг у детей — это зло. «Мое послание чистым спортсменам заключается в том, что мы сделаем все, чтобы должным образом расследовать этот случай», — пообещал он.

WADA уже осудило решение о дальнейшем допуске Валиевой до Олимпиады. В агентстве подчеркнули, что независимый отдел разведки и расследований изучит дело россиянки. В соответствии с положениями кодекса о несовершеннолетних WADA проведет расследование в отношении вспомогательного персонала фигуристки.