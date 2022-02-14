«Риск оправдал себя»: Министр спорта — о серебре Анны Гуськовой

«В финале выступали только лучшие фристайлистки мира, и наша спортсменка очень достойно с ними конкурировала. Крайне стабильные результаты показывали китаянки, хорошо прыгали и американки, в таких условиях было очень сложно. Но Аня — настоящий боец, у нее стальные нервы и характер, — отметил Сергей Ковальчук. — Возможно, в начале была предвзятая позиция со стороны судейства, потому что в первом раунде качество прыжков Ани было выше тех оценок, которые мы видели на экране. Зато в финале все сложилось, риск с высокой сложностью оправдал себя. В самый ответственный момент Аня собралась и выдала прыжок с золотым отливом, в такой серьезнейшей конкуренции такой высокий результат — несомненный успех нашего спорта. Это работа большого количества людей — наших молодых и перспективных тренеров, всей команды, и к счастью, четыре года упорной подготовки вылились в такую важную для нашей страны медаль».