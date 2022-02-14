Российские керлингистки досрочно потеряли шансы на олимпийские медали

Встреча завершилась со счетом 10:5 в пользу датчанок. В составе российской команды на Играх выступают Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, а также запасная Мария Комарова.

На счету российской команды поражения во всех шести матчах Олимпиады, она занимает последнее, десятое место в таблице.

На предварительном раунде россиянкам предстоит провести три матча против сборных Китая (15 февраля), Швеции (16 февраля) и Великобритании (17 февраля).