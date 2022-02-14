«У нас нет понимания, что происходит». У женской сборной России по керлингу катастрофа на Олимпиаде

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
2
8Россия
4
6
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороРоссияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороКанадаКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвейцарияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвецияДания
Сноуборд. Женщины
15.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Фристайл. Женщины
15.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Горные лыжи. Женщины
15.02скороСкоростной спуск. Женщины
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
15.02скороСловакияГермания
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
15.02скороДанияЛатвия
Фристайл. Мужчины
15.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Сноуборд. Мужчины
15.02скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороКитайРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороШвецияДания
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороСШАШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороВеликобританияЯпония
Биатлон. Мужчины
15.02скороЭстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Двоеборье. Мужчины
15.02скороК-120 + 10 км. Мужчины. Прыжок
Коньки. Женщины
15.02скороКомандная гонка. Женщины. Финал B
Коньки. Женщины
15.02скороКомандная гонка. Женщины. Финал А
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
15.02скороЧехияШвейцария
19:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«У нас нет понимания, что происходит». У женской сборной России по керлингу катастрофа на Олимпиаде

Российская команда проиграла шесть матчей из шести.

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Источник: Reuters

На Олимпийские игры в Пекине от нашей страны впервые в истории отобрались и женская, и мужская сборные. Ранее такое было только на Играх в Сочи, но тогда мужская сборная получила право участвовать на правах хозяина. И обе наши команды считались претендентами на медали на этих Играх. Особенно это касалось женской сборной во главе со скипом Алиной Ковалевой, которая вполне могла поцепляться за самые высокие места. Но что-то, мягко говоря, пошло не так.

Мужчины собрались и дали бой

Женская сборная России — давний участник Олимпийских игр. Впервые мы были представлены в этом виде еще в 2002 году в Солт-Лейк-Сити (вторая Олимпиада, на которой проводился турнир по керлингу). И наша сборная давно закрепилась в числе одних из лидеров, за плечами уже несколько медалей на чемпионатах мира и четыре победы на чемпионате Европы. Не хватает только успешных выступлений на главном турнире — за пять Олимпиад мы ни разу не пробились в плей-офф. Эту тенденцию должна была оборвать команда Алины Ковалевой, которая в прошлом году взяла серебро чемпионата мира в Калгари, а в разное время обыгрывала лидеров мирового керлинга из Канады, Швейцарии и Швеции.

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На мужскую сборную повышенных ожиданий на этих Играх не возлагали. Попадание команды Сергея Глухова на Олимпиаду — это уже успех, хотя в прошлом году этот коллектив сенсационно дошел до полуфинала чемпионата мира. Да и сами наши игроки в Пекине с ролью простых участников не согласились и вступили в отчаянную борьбу с конкурентами из высшего эшелона. Уже в первом матче они чуть не обыграли действующих олимпийских чемпионов из США, тогда не хватило совсем чуть-чуть в тай-брейке (5:6). А уже в следующем матче россияне одержали первую олимпийскую победу над командой Китая (7:4). После шести противостояний на счету мужской сборной три победы и три поражения, что позволяет продолжать борьбу за попадание в полуфинал.

Шансов не осталось

И если мужская сборная всех удивляет со знаком «плюс», то у женской команды все наоборот. Команда Ковалевой проиграла все стартовые пять матчей турнира и упала на последнее место. Формально крошечные шансы на выход в плей-офф еще остаются (при наших четырех победах и удачном раскладе в играх соперниц), но за всю историю олимпийского турнира еще ни одна сборная не выходила в плей-офф с рекордом 4−5. Такой результат — настоящая катастрофа. В вечернем розыгрыше 14 февраля у российской команды появился хороший шанс размочить статистику в матче против датчанок, которые с одной победой шли на предпоследнем месте.

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В первом же энде россиянки допустили ошибку и проиграли два камня. Но уже в следующем смогли исправить ситуацию, и равенство в счете продержалось до восьмого энда. Там в результате серии ошибок команда Ковалевой отдала соперницам сразу три камня. Исправить ситуацию уже не получилось, итоговый счет — 5:10. Таким образом, россиянки проиграли шесть матчей из шести и потеряли математические шансы на выход дальше. Подобного провала российский керлинг не видел очень давно.

Не можем найти свою игру

— Игра против Дании продемонстрировала, что у нас нет понимания, что происходит, — поделилась керлингистка сборной России Галина Арсенькина. — В восьмом энде была критическая неудача, которую невозможно ничем объяснить. Очень важный камень наехал, чего никто не может предотвратить. И это случилось в самый критический момент, когда уже нет времени что-то исправить. Очень сложно что-то говорить, когда твои попытки оборачиваются неудачей.

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Мы очень мотивированная команда, поэтому будем бороться до последнего матча. Сейчас это осложняется нашим положением в таблице. Но мы будем бороться и стараться вернуть нашу игру, которую пока не можем показать. Это не наш уровень, нужно анализировать, как так получилось. Здесь, наверное, и психологическое давление в начале турнира, и дальше уже тяжело выбраться после нескольких поражений подряд. Но самое главное — не можем найти свою игру. Наверное, искать ответы нужно где-то в нашей подготовке.

Сергей Федоров

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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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