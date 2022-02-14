Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал на Олимпиаде

Она отметила, что последние несколько дней были для нее очень сложными.

«То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну», — заявила спортсменка в эфире Первого канала.

Валиева отметила, что будет пытаться максимально настроиться и показать свои результаты.

«Я сидела семь часов (на слушаниях CAS), у нас был один перерыв на 20 минут. И я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Это, видимо, один из этапов, который я должна пройти», — добавила фигуристка.

Фоторепортаж Тренировка Камилы Валиевой

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (СAS), несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), допустил Валиеву до личного турнира Игр в Пекине. Однако МОК заявил, что в случае ее попадания на пьедестал церемония награждения проводиться не будет.

Олимпийский комитет России выступил с заявлением, в котором призвал провести полное детальное расследование ситуации и обратил внимание на то, что сроки исследования пробы не были соблюдены. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Спортивный арбитраж правильно разобрался в ситуации, допустив спортсменку до индивидуальных соревнований. По ее словам, всем очевидно, что девочка не виновата. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поддержал Валиеву и пожелал ей выиграть Олимпиаду.