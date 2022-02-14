Американская угроза для России. Сборная США готова повторить «чудо на льду» и отнять у наших золото Олимпиады?
В составе 15 студентов, но они уже выиграли групповой этап.
В составе 15 студентов, но они уже выиграли групповой этап.
С тех пор, как НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх, сборная США стала настоящим изгоем в рейтингах и всевозможных раскладах, когда речь шла о борьбе за медали Игр. Ну действительно — у американцев нет даже своего Эрика Стаала, прославленной звезды-ветерана, которая «едет с ярмарки» и пытается при помощи международных матчей напомнить о себе в НХЛ. В составе у сборной США 15 хоккеистов из колледжей, в то время как у всех остальных фаворитов — люди из КХЛ, с опытом игры в НХЛ и орденами на шее.
А групповой турнир выиграли именно звездно-полосатые, одержав три победы в трех матчах. Обыграли Канаду, Германию и Китай, опровергнув попутно стереотип о том, что североамериканцы всегда долго запрягают и на предварительном раунде не ставят перед собой задач показывать лучшую игру.
«Наша молодежь может играть в отличный хоккей. Это можно говорить с полной уверенностью. У нашей команды много скорости и таланта, но мы играем в мужскую игру, можем действовать жестко. Считаю, что наше будущее в отличных руках. С точки зрения молодости, возраст не имеет значения вообще. Мы это видим на примере НХЛ. А сейчас мы это видим на примере Олимпиады, где самые молодые — на первых ролях», — сказал 29-летний Кенни Агостино.
Те же канадцы пытались противостоять скорости американцев более силовой, физической игрой, но команда Дэвида Куинна не отступила и смогла вырвать победу в дерби.
«Мы хотим дать им немного свободы и использовать наши сильные стороны, — сказал Куинн. — В этом наша сила — наша способность быстро кататься, оставаться в игре и не ставить себя в положение, когда мы слишком много обдумываем ситуацию».
В этих словах — все американцы. Поменьше думать, поменьше накручивать себя, никаких фраз в стиле «они сражались за родину» и прочих агиток. Более того, без игроков НХЛ олимпийский хоккей не вызывает почти никакого интереса у них на родине, поэтому рвать тельняшку просто незачем — ее никто не заметит. Значит, нужно выйти и сыграть в свое удовольствие. Получится выиграть — отлично, не получится — никто ничего не скажет. В 1980-м году именно в таком стиле американская сборная стала автором самой громкой сенсации в истории хоккея, сотворив «Чудо на льду».
Нынче такого гегемона, как сборная СССР, на Олимпиаде нет, да и турнир еще не закончен, но успех США уже можно считать неожиданностью, особенно в свете очень непростой игры, например, у чехов, да и у сборной России тоже.
«Поймите, еще месяц назад основная группа игроков сборной США даже не предполагала, что пересечет полмира, чтобы сыграть на Олимпиаде. Некоторые хоккеисты еще ни разу не покидали пределы Северной Америки. А сколько раз они играли вместе? Почти нисколько. Игроки из колледжей и горстка ветеранов, играющих в Европе — вот те, кто выиграл групповой турнир в Пекине», — отметил обозреватель USA Today Кевин Аллен.
Один из тех, кому и не снилось участие в Олимпиаде — 19-летний вратарь Дрю Комессо, который стал самым молодым голкипером сборной США в истории Олимпиад.
«Это какой-то сюрреализм — я в майке сборной США на Олимпийских играх. Я так благодарен и счастлив, что могу играть в Пекине! Если вы хотите говорить про мой возраст, то мне кажется, что это просто цифра. Тем более на таком коротком турнире. У нас молодая команда, но есть несколько ветеранов. А как только вы выходите на лед, то все это теряет значение», — сказал Комессо.
Самый главный ветеран у США — это Ник Шор, играющий в КХЛ. В его активе 299 матчей в Национальной хоккейной лиге, на втором месте Стив Кэмпфер (231). Правда, своего вожака, который бы знал, каково это — выигрывать Кубок Стэнли — у американцев нет.
У Канады есть Эрик Стаал, у чехов — Давид Крейчи. У финнов — Валттери Филппула, выигравший Чашу в 2008 год у в составе «Детройта», у шведов — Маркус Крюгер, у россиян — Вячеслав Войнов, у немцев — Том Кюнхакль.
Нынешняя версия сборной США пока не знает, каково это — побеждать в больших турниров. Но американская молодежь очень быстро учится, и в ¼ финала им придется сыграть с победителем матча Словакия — Германия, где подопечные Куинна явно выглядят фаворитами. И пусть в Пекин не приехали главные заокеанские звезды, у нынешний Америки есть чему поучиться и что перенять. Удивительная легкость, мобильность, никакого давящего ощущения — не удивительно, что такая команда вызывает симпатию, хотя их фамилии быстро вылетают из головы.
Максим Замятин