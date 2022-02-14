Рейс-директор FIS: Беларусь снова показала высокий уровень школы фристайла

«Беларусь в очередной раз показала высокий уровень школы фристайла в стране. Анна Гуськова просто великолепно выступила сегодня. В течение недели она совершенствовалась с каждым днем. Мы видели, что она прыгала великолепно, финальный прыжок — просто супер! Отличная работа Белорусского лыжного союза, Минск отлично развивает фристайл», — сказал Андреа Ринальди.