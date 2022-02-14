Трио Тутберидзе выходит биться за золото, мужская биатлонная эстафета в лютый мороз: Россия на Олимпиаде 15 февраля
Превью вторника.
Превью вторника.
Олимпиада постепенно приближается к своему завершению, на сегодняшний день у сборной России восьмое место в командном зачете.
Что же будет завтра? Давайте разбираться.
Горные лыжи, биатлон, бобслей, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, лыжное двоеборье, сноуборд, конькобежный спорт.
9 комплектов наград в семи видах спорта:
После шести сессий у команды Сергея Глухова три победы и три поражения. В борьбе за плей-офф россияне делят проходное 4-е место со швейцарцами и канадцами, но уступают им по дополнительным показателям. Впереди три решающие встречи, две из них завтра: с Норвегией (04:05 по Москве) и Канадой (15:05). В отличие от парней, команда Алины Ковалевой уже потеряла все шансы на продолжение борьбы, но в 09:05 постарается обыграть Китай.
В 04:30 стартуют решающие попытки в слоупстайле, Россию представит Анастасия Таталина. После чего начнется финал в скоростном спуске, болеем за Юлию Плешкову.
Из-за сильного мороза начало биатлонной эстафеты сдвинули на 09:30, в состав нашей четверки вошли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. В это же время начнутся конькобежные полуфиналы в командных гонках: парни бегут с Америкой, девушки — с Японией. А в 10:00 двоеборцы (Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев) начнут прыгать с трамплина.
Главные события вечерней сессии — финальные спуски в бобслее (следим за экипажами Гайтюкевича и Андриянова) и женская короткая программа: Камила Валиева выйдет на лед 26-й, Александра Трусова — 28-й, Анна Щербакова — 29-й.
Анастасия Таталина была одним из главных фаворитов в биг-эйре, но после уверенной квалификации не смогла удачно выступить в решающей стадии. Следующей попыткой завоевать олимпийскую медаль станет финал в слоупстале, в который Таталина вышла с пятым результатом.
В кубковых эстафетах этого сезона наши биатлонисты ни разу не выпадали из топ-3 — почему бы не продолжить медальную традицию и завтра? Кстати, эксперты думают также, считая российскую команду третьей по силе.
Есть шансы на подиум и в конькобежных гонках, обе наши сборные уже минимум в топ-4. Девушкам против японок придется туго, а вот парням пока удалось отложить встречу с Нидерландами. Завершится розыгрыш вторничных медалей спусками в бобслее, на данный момент экипаж Ростислава Гайтюкевича идет на третьей позиции.
Владимир Афанасьев