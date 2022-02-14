«Трусова сильнее Чена, Овечкина и Криштиану Роналду». Колонка Евгения Плющенко

Если бы Камилу Валиеву отстранили от личных соревнований, это было бы равносильно тому, что у человека отрезали руку или ногу. Олимпиада в Пекине потеряла бы рейтинг просмотров женского турнира и основную интригу. А 15-летняя девочка получила бы сильнейший психологический удар. У нее отняли бы мечту.

Сегодня Камила — главная звезда Олимпийских игр и, пожалуй, самая обсуждаемая девочка в мире. Что, безусловно, добавит ей популярности. Даже те, кто никогда не интересовался фигурным катанием, 15 и 17 февраля будут смотреть телевизор только ради нее. Не удивлюсь, если Netflix со временем захочет снять об этой истории фильм. Ведь девочка проходит не просто спортивный путь — а огонь, воду и олимпийские судебные трубы.

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С ужасом думаю, какие испытания выпали за эти дни на долю Камилы. Тут не каждый взрослый спортсмен справится, а уж подросток… В такие моменты начинаешь понимать, что вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет уместен и очевиден. На взрослых стартах игра уже идет по-взрослому!

Если решение CAS порадовало, то заявление МОК об отмене церемоний награждения по итогам командника и турнира одиночниц, конечно, огорчило. Что ж, лишнее напоминание о том, что история не закончена. Эти качели будут тянуться еще не один месяц.

В любом случае надо найти причину и понять, как запрещенный препарат попал в организм Камилы. У меня это не укладывается в голове. Я не верю, что наша фигуристка что-то принимала.

Теперь Камиле нужно сохранить холодный рассудок и откатать так же гениально две программы, как делала весь сезон. Не думать ни о медали, ни о пережитом кошмаре. Просто четко выполнить свою работу. Мне кажется, последние события не выбьют Камилу из колеи. Наоборот, разозлят. Чувствуется, у девочки сильный характер. А тренерский штаб ее поддержит и настроит. Именно это сейчас самое главное.

У Ани Щербаковой с характером тоже порядок. В этом я убедился еще в прошлом сезоне на победном для нее чемпионате России. Как превозмогала себя после ковида! И, несмотря на колоссальные сложности, выступила блестяще, исполнила все четверные! Мегабоец! На решающие прокаты умеет настраиваться как никто. Бывало, находилась в ужасной форме, на тренировках ничего не получалось, падала с тройных прыжков. Но наступали соревнования — и делала всё! Не сомневаюсь, так будет и в Пекине. Лишь бы со здоровьем не возникло проблем.

Что касается Саши Трусовой, то я убежден — на Олимпиаде надо исполнять только те элементы, которые хорошо получаются. А не гнаться за рекордами в лице пяти четверных. Сделай меньше на один или два — но те, которые отработаны. То же самое с тройным акселем. Ну не дается он — так не включай в короткую программу! Зачем надеяться на авось?! На этапах «Гран-при» еще можно рискнуть. Но не на Олимпийских играх.

Сейчас Саше нужно не распыляться, а сконцентрироваться на том, что умеет лучше всего. Сделать свою работу четко, качественно. Произвести впечатление на судей именно чистым прокатом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZyWK7eoxjt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZyWK7eoxjt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZyWK7eoxjt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Саша невероятно талантливая девочка, а уж с точки зрения «физики» вообще сильнее всех! И Чена, и Овечкина, и Криштиану Роналду! Я же работал с Сашей и видел, сколько она может сделать за тренировку четверных прыжков. Объем просто колоссальный! Никому даже не снилось!

Иногда на тренировках действительно прыгала пять четверных, хотя и не стабильно. А вот на соревнованиях ни разу не удавалось. На мой взгляд, дело исключительно в психологии. То, чего Саше не хватает. Как только научится справляться с волнением в решающий момент, начнет обыгрывать всех.

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Тренерам с Сашей непросто, потому что у нее на все собственное мнение. Мне, например, говорила: «Я должна сделать пять четверных — и точка! А какое место займу, уже не имеет значения…» Но так к результатам не приходят. За год, что мы отработали, я не смог достучаться до Саши.

Впрочем, не удалось это и тренерскому штабу во главе с Этери Тутберидзе. Я же вижу, что и после ухода из нашей академии Саша упорно долбит в короткой программе тройной аксель и идет в произвольной на пять четверных, хотя они по-прежнему не получаются. В этом смысле пока ничего не изменилось. К сожалению.