«Трусова сильнее Чена, Овечкина и Криштиану Роналду». Колонка Евгения Плющенко

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
2
8Россия
4
6
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороРоссияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороКанадаКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвейцарияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
15.02скороШвецияДания
Сноуборд. Женщины
15.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Фристайл. Женщины
15.02скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Горные лыжи. Женщины
15.02скороСкоростной спуск. Женщины
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
15.02скороСловакияГермания
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
15.02скороДанияЛатвия
Фристайл. Мужчины
15.02скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Сноуборд. Мужчины
15.02скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороКитайРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороШвецияДания
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороСШАШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 9
15.02скороВеликобританияЯпония
Биатлон. Мужчины
15.02скороЭстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Двоеборье. Мужчины
15.02скороК-120 + 10 км. Мужчины. Прыжок
Коньки. Женщины
15.02скороКомандная гонка. Женщины. Финал B
Коньки. Женщины
15.02скороКомандная гонка. Женщины. Финал А
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
15.02скороЧехияШвейцария
22:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Трусова сильнее Чена, Овечкина и Криштиану Роналду». Колонка Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2022 ведет авторскую колонку для «СЭ».

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Источник: РИА "Новости"

Если бы Камилу Валиеву отстранили от личных соревнований, это было бы равносильно тому, что у человека отрезали руку или ногу. Олимпиада в Пекине потеряла бы рейтинг просмотров женского турнира и основную интригу. А 15-летняя девочка получила бы сильнейший психологический удар. У нее отняли бы мечту.

Сегодня Камила — главная звезда Олимпийских игр и, пожалуй, самая обсуждаемая девочка в мире. Что, безусловно, добавит ей популярности. Даже те, кто никогда не интересовался фигурным катанием, 15 и 17 февраля будут смотреть телевизор только ради нее. Не удивлюсь, если Netflix со временем захочет снять об этой истории фильм. Ведь девочка проходит не просто спортивный путь — а огонь, воду и олимпийские судебные трубы.

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С ужасом думаю, какие испытания выпали за эти дни на долю Камилы. Тут не каждый взрослый спортсмен справится, а уж подросток… В такие моменты начинаешь понимать, что вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет уместен и очевиден. На взрослых стартах игра уже идет по-взрослому!

Если решение CAS порадовало, то заявление МОК об отмене церемоний награждения по итогам командника и турнира одиночниц, конечно, огорчило. Что ж, лишнее напоминание о том, что история не закончена. Эти качели будут тянуться еще не один месяц.

В любом случае надо найти причину и понять, как запрещенный препарат попал в организм Камилы. У меня это не укладывается в голове. Я не верю, что наша фигуристка что-то принимала.

Теперь Камиле нужно сохранить холодный рассудок и откатать так же гениально две программы, как делала весь сезон. Не думать ни о медали, ни о пережитом кошмаре. Просто четко выполнить свою работу. Мне кажется, последние события не выбьют Камилу из колеи. Наоборот, разозлят. Чувствуется, у девочки сильный характер. А тренерский штаб ее поддержит и настроит. Именно это сейчас самое главное.

Фоторепортаж
Улыбки, прыжки и приземления: тренировка Валиевой и Трусовой

У Ани Щербаковой с характером тоже порядок. В этом я убедился еще в прошлом сезоне на победном для нее чемпионате России. Как превозмогала себя после ковида! И, несмотря на колоссальные сложности, выступила блестяще, исполнила все четверные! Мегабоец! На решающие прокаты умеет настраиваться как никто. Бывало, находилась в ужасной форме, на тренировках ничего не получалось, падала с тройных прыжков. Но наступали соревнования — и делала всё! Не сомневаюсь, так будет и в Пекине. Лишь бы со здоровьем не возникло проблем.

Что касается Саши Трусовой, то я убежден — на Олимпиаде надо исполнять только те элементы, которые хорошо получаются. А не гнаться за рекордами в лице пяти четверных. Сделай меньше на один или два — но те, которые отработаны. То же самое с тройным акселем. Ну не дается он — так не включай в короткую программу! Зачем надеяться на авось?! На этапах «Гран-при» еще можно рискнуть. Но не на Олимпийских играх.

Сейчас Саше нужно не распыляться, а сконцентрироваться на том, что умеет лучше всего. Сделать свою работу четко, качественно. Произвести впечатление на судей именно чистым прокатом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Саша невероятно талантливая девочка, а уж с точки зрения «физики» вообще сильнее всех! И Чена, и Овечкина, и Криштиану Роналду! Я же работал с Сашей и видел, сколько она может сделать за тренировку четверных прыжков. Объем просто колоссальный! Никому даже не снилось!

Иногда на тренировках действительно прыгала пять четверных, хотя и не стабильно. А вот на соревнованиях ни разу не удавалось. На мой взгляд, дело исключительно в психологии. То, чего Саше не хватает. Как только научится справляться с волнением в решающий момент, начнет обыгрывать всех.

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Тренерам с Сашей непросто, потому что у нее на все собственное мнение. Мне, например, говорила: «Я должна сделать пять четверных — и точка! А какое место займу, уже не имеет значения…» Но так к результатам не приходят. За год, что мы отработали, я не смог достучаться до Саши.

Впрочем, не удалось это и тренерскому штабу во главе с Этери Тутберидзе. Я же вижу, что и после ухода из нашей академии Саша упорно долбит в короткой программе тройной аксель и идет в произвольной на пять четверных, хотя они по-прежнему не получаются. В этом смысле пока ничего не изменилось. К сожалению.

Ну и в конце колонки хочу поздравить Викторию Синицину с Никитой Кацалаповым, которые к золоту командника добавили серебро в личном турнире. Молодцы! Сделали все, что могли. Очень мне нравится и другая наша танцевальная пара — Александра Степанова и Иван Букин. Да, в Пекине заняли лишь шестое место. Но я уверен, у ребят лучшие прокаты впереди. Главное, не расстраиваться, продолжать пахать. И тогда на следующей Олимпиаде точно попадут в призовую тройку.

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XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
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XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
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