В Госдуме ответили на заявление Олимпийского комитета США по делу Валиевой

Исполнительный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд ранее заявила, что в организации разочарованы решением CAS, подчеркнув, что «спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на равных условиях».

«Решение Спортивного арбитражного суда о допуске Камилы Валиевой к дальнейшему участию в Олимпиаде говорит о том, что процедуры допинг-контроля были нарушены, причем не российской стороной. Обратите внимание, что Олимпийский комитет США выразил разочарование решением CAS. Это еще раз свидетельствует, что на спортивный арбитраж было оказано серьезное политическое давление. Я очень рад за нашу юную спортсменку и надеюсь на блестящее выступление Камилы. Но будем помнить, что такое психологическое давление сложно выдержать, особенно учитывая ее юный возраст», — заявил Пайкин журналистам.

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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ранее сообщило, что допинг-проба олимпийской чемпионки Пекина в командных соревнованиях Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест в Спортивный арбитражный суд, он рассмотрел дело в воскресенье вечером.

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В понедельник СAS сообщил, что апелляции МОК, ISU и WADA отклонены, и принял решение допустить Валиеву к личным соревнованиям Олимпиады. В опубликованном пресс-релизе CAS пояснил, что при принятии решения учел несвоевременное извещение спортсменки о положительной допинг-пробе, статус Валиевой как «защищенной персоны», поскольку ей меньше 16 лет, а также принял во внимание «фундаментальные принципы справедливости, пропорциональности, невозместимого ущерба и относительного баланса интересов между заявителями и спортсменкой», которая не сдавала положительных проб во время Олимпиады в Пекине.