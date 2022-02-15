Решающая битва Валиевой. Смогут ли ее догнать Трусова и Щербакова?

Никто и подумать не мог, что турнир по фигурному катанию на Олимпиаде будет развиваться так. 15 февраля стартует главная его часть — женский турнир. Сейчас накалено все, и в таких обстоятельствах результаты становятся достаточно непредсказуемыми. Хотя перед Пекином казалось, что во всех видах фигурного катания, кроме пар, интриги нет.

Камила — фаворит по баллам

Общий расклад перед началом прокатов не поменялся. Камила Валиева — главный фаворит, но устойчивость ее нервов теперь становится фактором, определяющим итог выступления процентов на 90. «Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций, — сказала Валиева в понедельник в интервью Первому каналу. — Я радуюсь, но уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что максимально настроюсь и покажу результат».

Как бы то ни было, на заключительных тренировках перед стартом Валиева была прекрасна. Прогон короткой программы днем: идеальный тройной аксель. Прогон произвольной вечером: четверной сальхов, тот же триксель и два четверных тулупа, один из которых на грани падения. Но такого запаса Камиле должно хватить для первого места без вопросов.

Трусова близка к тройному акселю как никогда

Однако шансы остаются и у конкуренток. В первую очередь у соотечественниц Валиевой из другого поколения — Александры Трусовой и Анны Щербаковой. У Трусовой, судя по тренировкам, их даже больше. Александра максимально близка к наладке тройного акселя. И если она просто приземлит его в короткой программе, то это значительно поменяет расклад. В понедельник в прогоне под музыку он получился — пусть и с ошибкой. Но главное, что Саша устояла — этого вполне достаточно. Несколько раз непростой прыжок получался и вечером.

Были в Пекине у нее и прокаты с пятью четверными, да не один. Правда, в День влюбленных любви с прыжками не хватало: из пяти квадов получилось только три — флип и два лутца, самый сложный для Саши, по статистике, сальхов завален, а на тулупе выскочила «бабочка». Но тем не менее Трусова терпит и сейчас, как никогда, близка к оптимуму. Помнится, на чемпионате мира-2019 Элизабет Турсынбаева прыгнула в прокате первый во взрослой истории четверной, имея навскидку одну удачную попытку из 20 на тренировках. Не забыть, как она расшибалась на тренировках в Сайтаме. Все мы знаем, что случилось потом с ее карьерой. Но здесь и сейчас Этери Тутберидзе умеет мобилизовывать своих спортсменок.

На тренировках видно, что Трусовой физически тяжело. Но выдать те самые набившие оскомину «прокаты на максимуме», за которые она борется, Александра может.

Щербакова выглядит андердогом

Анна Щербакова усилила контент перед Олимпиадой. В Пекине она уже исполняла произвольную «Мастер и Маргарита» с тремя четверными — сольными флипом и лутцем, а также каскадом 4F+3T. Что играет против нее? Во-первых, цифры. В понедельник в прогоне у нее на четверных случились «бабочка» и падение. В короткой и вовсе был каскад лутц + тулуп вместо лутц + риттбергер. Но это тот случай, когда тренировками можно пренебречь и вальсировать, как в известной интернет-фразе. Правда, не уверен, способна ли так отыгрывать на стартах Щербакова теперь, учитывая все обстоятельства.

Скорее она остается темной лошадкой, которой нужно собрать все и в идеале дождаться ошибок соперниц. Судят россиян здесь достаточно строго, это на сто процентов распространится и на женщин, а мы знаем, что прыжки у Ани неоднозначные — особенно если брать ребра на зубцовых квадах. Нужно делать их как на отчетном концерте.

Ну и, разумеется, у наших есть несколько достойных конкуренток из-за рубежа. Японка Вакаба Хигути и бельгийка Луна Хендрикс в короткой программе. Каори Сакамото по сумме двух программ. Но, как бы то ни было, фигуристкам «Хрустального» надо просто сделать свою работу по завоеванию всего подиума, к которой они шли весь последний года.

Россиянки и их главные соперницы в короткой программе личного турнира одиночниц

15 февраля (время выступления — московское)