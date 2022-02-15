Решающая битва Валиевой. Смогут ли ее догнать Трусова и Щербакова?

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
9
5
7
2Германия
8
5
2
8Россия
4
6
8
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 10 км. Мужчины
Россия
Норвегия
Франция
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Мужчины. 2-я попытка
Марко Одерматт
Жан Краньец
Матье Фэвр
Результаты
Скелетон
Скелетон. Женщины. 4-й заезд
Ханна Найзе
Жаклин Нарракот
Кимберли Бос
Результаты
Прыжки с трамплина
К-125. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Мариус Линдвик
Рею Кобаяси
Карл Гайгер
Результаты
Биатлон
Спринт. Мужчины. 10 км
Йоханнес Бе
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Результаты
Коньки
500 м. Мужчины. Финал
Гао Тиньюй
Ча Мин Кю
Ватару Морисиг
Результаты
Лыжные гонки
Эстафета 4 х 5 км. Женщины
Россия
Германия
Швеция
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Командная гонка. Микст. Финал
США-1
Италия-1
Канада-1
Результаты
Скелетон
Скелетон. Мужчины. 4-й заезд
Кристофер Гротгер
Аксель Юнгк
Янь Вэнан
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Женщины. Финал
Сюзанне Схултинг
Чхве Мин Чон
Энн Десмет
Результаты
Биатлон
Спринт. Женщины. 7,5 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Доротея Вирер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
04:05скороРоссияНорвегия
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
04:05скороКанадаКитай
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
04:05скороШвейцарияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 9
04:05скороШвецияДания
Сноуборд. Женщины
04:30скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Фристайл. Женщины
05:23скороСлоупстайл. Женщины. Финал
Горные лыжи. Женщины
06:00скороСкоростной спуск. Женщины
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
07:10скороСловакияГермания
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
07:10скороДанияЛатвия
Фристайл. Мужчины
07:30скороСлоупстайл. Мужчины. Квалификация
Сноуборд. Мужчины
08:00скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 9
09:05скороКитайРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 9
09:05скороШвецияДания
Керлинг. Женщины. Сессия 9
09:05скороСШАШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 9
09:05скороВеликобританияЯпония
Биатлон. Мужчины
09:30скороЭстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Двоеборье. Мужчины
11:00скороК-120 + 10 км. Мужчины. Прыжок
Коньки. Женщины
11:22скороКомандная гонка. Женщины. Финал B
Коньки. Женщины
11:28скороКомандная гонка. Женщины. Финал А
Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд
11:40скороЧехияШвейцария
00:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Решающая битва Валиевой. Смогут ли ее догнать Трусова и Щербакова?

Как выступит Камила? Чем ответят Саша и Аня? Анализируем расклады.

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Источник: AFP 2022

Никто и подумать не мог, что турнир по фигурному катанию на Олимпиаде будет развиваться так. 15 февраля стартует главная его часть — женский турнир. Сейчас накалено все, и в таких обстоятельствах результаты становятся достаточно непредсказуемыми. Хотя перед Пекином казалось, что во всех видах фигурного катания, кроме пар, интриги нет.

Камила — фаворит по баллам

Общий расклад перед началом прокатов не поменялся. Камила Валиева — главный фаворит, но устойчивость ее нервов теперь становится фактором, определяющим итог выступления процентов на 90. «Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций, — сказала Валиева в понедельник в интервью Первому каналу. — Я радуюсь, но уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что максимально настроюсь и покажу результат».

Как бы то ни было, на заключительных тренировках перед стартом Валиева была прекрасна. Прогон короткой программы днем: идеальный тройной аксель. Прогон произвольной вечером: четверной сальхов, тот же триксель и два четверных тулупа, один из которых на грани падения. Но такого запаса Камиле должно хватить для первого места без вопросов.

Трусова близка к тройному акселю как никогда

Источник: Reuters

Однако шансы остаются и у конкуренток. В первую очередь у соотечественниц Валиевой из другого поколения — Александры Трусовой и Анны Щербаковой. У Трусовой, судя по тренировкам, их даже больше. Александра максимально близка к наладке тройного акселя. И если она просто приземлит его в короткой программе, то это значительно поменяет расклад. В понедельник в прогоне под музыку он получился — пусть и с ошибкой. Но главное, что Саша устояла — этого вполне достаточно. Несколько раз непростой прыжок получался и вечером.

Были в Пекине у нее и прокаты с пятью четверными, да не один. Правда, в День влюбленных любви с прыжками не хватало: из пяти квадов получилось только три — флип и два лутца, самый сложный для Саши, по статистике, сальхов завален, а на тулупе выскочила «бабочка». Но тем не менее Трусова терпит и сейчас, как никогда, близка к оптимуму. Помнится, на чемпионате мира-2019 Элизабет Турсынбаева прыгнула в прокате первый во взрослой истории четверной, имея навскидку одну удачную попытку из 20 на тренировках. Не забыть, как она расшибалась на тренировках в Сайтаме. Все мы знаем, что случилось потом с ее карьерой. Но здесь и сейчас Этери Тутберидзе умеет мобилизовывать своих спортсменок.

На тренировках видно, что Трусовой физически тяжело. Но выдать те самые набившие оскомину «прокаты на максимуме», за которые она борется, Александра может.

Щербакова выглядит андердогом

Источник: Reuters

Анна Щербакова усилила контент перед Олимпиадой. В Пекине она уже исполняла произвольную «Мастер и Маргарита» с тремя четверными — сольными флипом и лутцем, а также каскадом 4F+3T. Что играет против нее? Во-первых, цифры. В понедельник в прогоне у нее на четверных случились «бабочка» и падение. В короткой и вовсе был каскад лутц + тулуп вместо лутц + риттбергер. Но это тот случай, когда тренировками можно пренебречь и вальсировать, как в известной интернет-фразе. Правда, не уверен, способна ли так отыгрывать на стартах Щербакова теперь, учитывая все обстоятельства.

Скорее она остается темной лошадкой, которой нужно собрать все и в идеале дождаться ошибок соперниц. Судят россиян здесь достаточно строго, это на сто процентов распространится и на женщин, а мы знаем, что прыжки у Ани неоднозначные — особенно если брать ребра на зубцовых квадах. Нужно делать их как на отчетном концерте.

Ну и, разумеется, у наших есть несколько достойных конкуренток из-за рубежа. Японка Вакаба Хигути и бельгийка Луна Хендрикс в короткой программе. Каори Сакамото по сумме двух программ. Но, как бы то ни было, фигуристкам «Хрустального» надо просто сделать свою работу по завоеванию всего подиума, к которой они шли весь последний года.

Россиянки и их главные соперницы в короткой программе личного турнира одиночниц
15 февраля (время выступления — московское)

  • 16.46. Карен Чен (США)
  • 16.52. Камила Валиева (Россия)
  • 16.59. Ю Ен (Корея)
  • 17.05. Александра Трусова (Россия)
  • 17.12. Анна Щербакова (Россия)
  • 17.18. Каори Сакомото (Япония).

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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